पालक है इम्युनिटी बूस्टर सुपरफूड, इन 5 टेस्टी तरीकों से करें अपने आहार में शामिल

तापमान गिरने लगा है और सर्दियां शुरू हो गई हैं। इस मौसम को तरह-तरह के सीजनल फल एवं सब्जियों के लिए जाना जाता है। इन्हीं सीजनल सुपरफूड्स में से एक है “पालक”। हरे रंग कि यह पत्तेदार साग अपने अंदर कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता समेटे होती है। वहीं ठंड में इसका सेवन सेहत के लिए तमाम रूपों में फायदेमंद साबित हो सकता है (benefits of spinach)। आप भी इस सर्दी स्वस्थ व्यंजनों की तलाश में हैं, तो लंच से लेकर ब्रेकफास्ट तक पालक से कई अलग-अलग तरह के स्वस्थ एवं स्वादिष्ट डिशेज तैयार कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, सर्दियों में पालक को डाइट में शामिल करने के तरीके (how to add palak into diet)।

जानें सर्दियों में पालक खाने के फायदे (benefits of spinach)

1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है

पालक में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। इसके नियमित सेवा से हृदय स्वस्थ रहता है और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वहीं यह त्वचा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है।

2. इम्यूनिटी बूस्ट करे

पलक में मौजूद विटामिन सी और अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इस प्रकार आपका शरीर गिरते तापमान में होने वाले संक्रमण तथा बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है।

3. हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे

ठंड के मौसम में अक्सर हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। पालक में भरपूर मात्रा में नाइट्रेट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद उच्च फाइबर सामग्री कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखती है। ये दोनों फैक्टर हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

4. पाचन स्वास्थ्य के लिए कारगर है

पालक में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन में सहायता करता है। ठंड के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं, विशेष रूप से कब्ज की समस्या। इस स्थिति में फाइबर युक्त पालक का सेवन आपके पाचन क्रिया को नियमित रहने में मदद करता है, जिससे की कब्ज, गैस और ब्लोटिंग आदि जैसी पाचन संबंधी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती हैं।

5. वजन घटाने में सहायता करता है

जैसा कि आपको मालूम होगा ठंड में वजन बढ़ाना शुरू हो जाता है। वहीं इस मौसम गर्मियों की तुलना में वजन कम करना अधिक मुश्किल होता है। ऐसे में पालक का सेवन आपकी मदद कर सकता है। पालक में कम मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन पोषक तत्व और फाइबर अधिक होते हैं। जो इसे वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन भोजन बनाते हैं। फाइबर आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है, जिससे आप सीमित मात्रा में भोजन करती हैं।

6. ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा दे

पालक में आयरन होता है, जो रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परवाह को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और थकान को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार इसका सेवन सर्दी में शरीर को सक्रीय रहने में मदद करता है।

जानें डाइट में पालक शामिल करने के हेल्दी तरीके (how to add palak into diet)

1. अंडे में ऐड करें पालक

सर्दियों में अंडा खाना बेहद फायदेमंद होता है। वहीं जब आप इसमें फाइबर और आयरन से भरपूर पालक की गुणवत्ता ऐड कर देती हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है।

प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट के लिए, एक फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑलिव ऑयल गर्म करें और फिर ताजा पालक की एक सर्विंग डालें। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दें और इसमें 2 अंडे तोड़कर डाल दें। आप इसमें अन्य पसंदीदा सब्ज़ी और थोड़ा पनीर ऐड कर सकती हैं। नमक और मसाले डालें और एंजॉय करें।

अपने सभी पसंदीदा अंडे के व्यंजनों में पालक ऐड करें, जैसे कि ऑमलेट, एग करी, अंडा भुर्जी आदि। आप चाहें तो पालक पनीर की जगह पालक अंडा भी बना सकती हैं।

2. स्मूदी और शेक में ऐड करें

विटामिन से भरपूर भोजन के लिए पालक के साथ अपनी सुबह की स्मूदी या प्रोटीन शेक तैयार करें। पालक शेक में असाधारण रूप से अच्छी तरह से घुल जाता है, और इसका हल्का स्वाद कई तरह के फलों और अन्य सब्जियों के साथ अच्छा लगता है। आप इसे अपनी नियमित ब्रेकफास्ट स्मूदी में ऐड कर सकती हैं। आपको यदि इसका कच्चा स्वाद पसंद नहीं है, तो इसे उबाल कर अपनी डाइट में ऐड करें।

3. सलाद में ऐड करें

केल और लेटस के बजाय, अपने सलाद को ताज़े पालक के पत्तों से सजाएं। पालक की स्वादिष्ट पत्तियां सलाद को अधिक पौष्टिक बना सकती हैं। लीन प्रोटीन, सब्जियां, मुट्ठी भर कटे हुए मेवे और थोड़ा सा क्रम्बल किया हुआ पनीर चुनें। एक स्वादिष्ट ड्रेसिंग के लिए बराबर मात्रा में ऑलिव ऑयल, ताजा निचोड़ा हुआ नींबू और लाल सिरका ऐड करें। स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें और ताजा पालक के पत्तों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें।

4. सूप और स्टू में ऐड करें

पालक किसी भी सूप, स्टू या स्टिर-फ्राई में ढेर सारे पोषक तत्व जोड़ देता है। वेजिटेबल सूप, वार्म सूप, चिकन स्टिर-फ्राई में कटी हुई ताजी पालक की पत्तियां ऐड करें। यह स्वाद बढ़ाने के साथ साथ यह आपकी बॉडी को स्वस्थ पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्रदान करता है, जिससे कि आपको एक्टिव रहने में मदद मिलती है।

5. सैंडविच बनाएं

पालक में किसी भी चार प्रकार के लेट्यूस की तुलना में अधिक फाइबर और खनिज होते हैं। तो इसके बजाय अपने सैंडविच ब्रेड के बीच ताजा, स्वादिष्ट पालक के पत्ते रखें। यदि आपको सैंडविच में इसका कच्चा स्वाद पसंद नहीं है, तो आप इसे उबाल कर ऐड कर सकती हैं। यह सिर्फ सैंडविच तक ही सीमित नहीं है; पालक सभी रैप और बर्गर के लिए भी एक पौष्टिक विकल्प साबित हो सकता है।

