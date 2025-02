सिर और गले के कैंसर के खतरे को कम करती है रोज की कॉफी, जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं

अब तक आपने चाय और कॉफी के नुकसान सुने होंगे। जो सही भी है। ज्यादा मात्रा में कैफीन आपके हेल्थ के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन एक रिसर्च में ये कहा गया कि कॉफी और चाय कैंसर के खतरे को कम करने में आपके काम (coffee for head and neck cancer) की हो सकती है।

अंदर क्या है कॉफी और कैंसर का कनेक्शन

हेड और नेक कैंसर रोकने में कैसे मदद करती है कॉफी

सिर और गले के कैंसर से बचाव के तरीके

अब तक आपने चाय और कॉफी के नुकसान सुने होंगे। जो सही भी है। ज्यादा मात्रा में कैफीन आपके हेल्थ के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन एक रिसर्च में ये कहा गया कि कॉफी और चाय कैंसर के खतरे को कम करने में आपके काम की हो सकती है। ये रिपोर्ट कैंसर नाम के जर्नल की है। ये कहती है कि जो लोग रोजाना चार से पाँच कप कॉफी पीते हैं, उन्हें हेड और नेक कैंसर के खतरे कम होते हैं। कैसे? आज हम इसे ही समझने वाले हैं, एक्सपर्ट और रिसर्च की मदद से।

क्या कहती है रिसर्च?

अमेरिकन कैंसर सोसायटी ने अपने जर्नल पर एक रिसर्च की रिपोर्ट छापी है। रिसर्च ये जानने को की गई थी कि कॉफी और चाय पीने का हेड और नेक कैंसर के जोखिम पर क्या असर पड़ता है। इस स्टडी में करीब 9,500 लोग थे जिन्हें हेड और नेक कैंसर था और वो 15,700 लोग भी थे जो हेल्दी थे। यह डेटा मिलाकर रिसर्चर्स ने यह जानने की कोशिश की कि अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो क्या इसका कैंसर पर असर पड़ता है। जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था।

रिपोर्ट कहती है कि कॉफी और चाय के सही मात्रा में सेवन से हेड और नेक कैंसर का खतरा थोड़ा कम हो सकता है। मतलब, जो लोग इन दोनों पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका कैंसर का खतरा उन लोगों से कम था जो कॉफी और चाय नहीं पीते थे।

रिसर्च के अनुसार, कैफीन वाली कॉफी पीने और हेड और नेक कैंसर के बीच एक डोज-रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है, यानी जितना ज्यादा कॉफी पीते हैं, उतना ही कैंसर के जोखिम में फर्क पड़ता है। अगर आप रोज़ चार कप से ज्यादा कैफीन वाली कॉफी पीते हैं तो यह हेड और नेक कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ओरल कैविटी कैंसर (मुंह का कैंसर) और ओरोफैरिंजियल कैंसर (गले का कैंसर) का खतरा भी कम होता है।

तीन से चार कफ कॉफी है पर्याप्त

डिटेल में, अगर आप तीन से चार कप कैफीन वाली कॉफी रोज़ पीते हैं, तो यह हाइपोफैरिंजियल कैंसर (गले के नीचे वाले हिस्से का कैंसर) के रिस्क को भी कम कर सकता है। अब बात करते हैं डेकैफिनेटेड कॉफी (जिसमें कैफीन न हो) की। अगर आप एक कप से कम डेकैफिनेटेड कॉफी पीते हैं तो यह ओरल कैविटी कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है।

हालांकि चाय इस मामले में कॉफी से थोड़ी कमजोर निकली। रिपोर्ट कहती है कि एक कप से कम चाय रोज़ पीने से हाइपोफैरिंजियल कैंसर और हेड और नेक कैंसर का रिस्क भी कम हो सकता है। लेकिन एक और बात यह है कि अगर आप एक कप से ज्यादा चाय पीते हैं, तो यह लैरीन्जियल कैंसर (गले के कैंसर) का रिस्क बढ़ सकता है।

काॅफी के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हमने इस बारे में एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, सोनीपत में सीनियर कंसलटेंट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन नारंग से बात की। उनके अनुसार, ये सही है कि कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कॉफी से हेड और नेक कैंसर के खतरे कम होते हैं।

दरअसल, कॉफी और चाय में कुछ ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्सको बाहर निकालने में मदद करते हैं। कॉफी में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर में होने वाले कैंसर सेल्स के विकास को रोकने का भी काम करते हैं। खासकर कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे कंपाउंड होते हैं जो सूजन को कम करने और डैमेज होने से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा चाय में भी कैटेचिन्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं और शरीर को कैंसर से बचाते हैं।

डॉक्टर रमन कहते हैं कि इसकी पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि अगर आप कॉफी या चाय पीते हैं, तो आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों की डाइट में ये चीज़ें शामिल होती हैं उनमें इस तरह के कैंसर का खतरा थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको इनमें शुगर या ज्यादा दूध पसंद है तो उससे परहेज करना बेहतर होगा।

सिर और गले के कैंसर से बचने के और तरीके

1. तंबाकू से दूरी बनाएं

तंबाकू किसी भी रूप में हो , चाहे वो सिगरेट हो या पान मसाला कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अगर आप इन चीजों को ले रहे हैं, तो इसे छोड़ने की पूरी कोशिश करें। इससे न सिर्फ कैंसर का खतरा कम होगा बल्कि आपके फेफड़े और मुंह का हेल्थ भी बेहतर रहेगा।

2. शराब छोड़ें या कम करें

अगर आप शराब पीते हैं तो उसे कम से कम करें। ज्यादा शराब पीने से हेड और नेक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप शराब पीते हैं तो कोशिश करें कि उसकी मात्रा कम रखें या फिर छोड़ दें।

3. हेल्दी डाइट

आपकी डाइट भी कैंसर से बचाव में आपकी मदद कर सकती है। ज्यादा फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये आपके शरीर को ज़रूरी पोषण देते हैं और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं जो शरीर को कैंसर से बचाते हैं।

4. नियमित चेकअप

अगर आपको गले में दर्द, आवाज में बदलाव या कोई और समस्या महसूस हो रही हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच करने से कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है और इलाज में आसानी होती है।

