Weight loss herbs : पेट की चर्बी पिघलाकर चुटकियों में वजन कम कर सकती हैं ये 6 आयुर्वेदिक हर्ब्स

थायराइड, पीसीओएस, ब्लूड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या, आदि को मोटापे के साइड इफेक्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। खान पान की सही आदत, नियमित एक्सरसाइज सहित कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जो बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती हैं।

Published On: 6 Nov 2024, 08:00 am IST

आज के समय में बढ़ता वजन (weight gain) एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ते वजन के साथ ही लोगों में तमाम तरह की सेहत संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। थायराइड, पीसीओएस, ब्लूड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या, आदि को मोटापे के साइड इफेक्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में बढ़ते वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है (weight loss)। खान पान की सही आदत, नियमित एक्सरसाइज सहित कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं (weight loss herbs), जो बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती हैं (Herbs and spices for weight loss)।

इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता केवल मोटापे तक ही सीमित नहीं है, ये सेहत को कई अन्य फायदे भी प्रदान करती हैं। तो फिर बिना देर किए जानते हैं (Herbs and spices for weight loss), आखिर ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं, साथ ही जानेंगे इन्हें डाइट में शामिल करने का तरीका (herbs for weight loss)।

वेट लॉस के लिए कैसे काम करती हैं हर्ब्स (weight loss herbs function)

जड़ी-बूटियां और मसाले खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यदि इन्हें सही और सुरक्षित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी सेहत के लिए कई रूपों में फायदेमंद हो सकता है (weight loss herbs)। हालांकि, इसका अधिक सेवन से परहेज करें।

प्रतिदिन सभी मसाले एवं जड़ी बूटियों के सेवन को एक चम्मच (14 ग्राम) तक सीमित रखें (herbs and spices for weight loss)। वहीं वजन कम करने में मदद के लिए उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर संपूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर लें।

यदि आप सप्लीमेंट के रूप में जड़ी-बूटियां ले रहे हैं (weight loss herbs), तो किसी भी अनावश्यक प्रभाव से बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें, और सुझाए गए खुराक का पालन करें (Herbs and spices for weight loss)।

यदि आप प्रेग्नेंट हैं, या ब्रेस्टफीड करवा रही हैं, सहित कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, वहीं कोई दवा ले रही हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट और मसाले लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा, यदि इन्हें लेने के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट या खाद्य एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें।

वेट लॉस हर्ब्स में ये 6 हैं सबसे ज्यादा फायदेमंद (6 weight loss Herbs)

1. काली मिर्च

काली मिर्च एक बेहद खास मसाला है, जिसे इसकी एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। यह संक्रमण से लड़ने में बेहद कारगर है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इस प्रकार वर्कआउट के दौरान या सामान्य तौर पर घर का कामकाज करते हुए आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकती हैं। कुछ लोग वेट लॉस के खाली पेट काली मिर्च चबाते हैं।

वजन कम करने के लिए अपने भोजन पर ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च स्प्रिंकल करें, या सुबह की चाय को काली मिर्च की चाय से बदल दें। काली मिर्च को दरदरा पीसकर रखें। अब छोटे चम्मच का एक चौथाई भाग काली मिर्च लें, उसे एक कप उबलते पानी में डालें। पानी में उबाल आने के बाद इसमें नींबू मिलाएं और इसे एंजॉय करें।

2. त्रिफला

यह तीन फलों – आमलकी, बिभीतकी और हरीतकी से बना एक पारंपरिक हर्बल मिश्रण है। त्रिफला स्वस्थ उत्सर्जन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर पाचन, डिटॉक्सिफिकेशन और वेइट मैनेजमेंट का समर्थन करता है। त्रिफला में मौजूद प्रॉपर्टीज शरीर में फैट बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं। इसके नियमित सेवन से आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकती हैं।

त्रिफला चूर्ण आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध होता है। एक चम्मच त्रिफला को सुबह गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो त्रिफला कैप्सूल भी ले सकती हैं। यह वजन को नियंत्रित करने के साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है।

3. हल्दी

हल्दी अपने शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। हल्दी शरीर के अनावश्यक सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही यह बॉडी में टॉक्सिन जमा नहीं होने देती और पाचन क्रिया को बढ़वा देती है। इतना ही नहीं यह फैट मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देती है। ये सभी फैक्टर वजन घटाने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं।

आप सुबह खाली पर हल्दी की चाय ले सकती हैं। एक कप पानी में 2 चुटकी हल्दी डालें। इसमें एक छोटा चम्मच घी ऐड करें और इसे पिएं। वहीं अपने नियमित खानपान में हल्दी जरूर ऐड करें। इसमें मौजूद आवश्यक कंपाउंड न केवल वजन कम करते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को भी खूबसूरत बनाते हैं।

4. मेथी दाना

मेथी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद करती है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। मेथी दाना ब्लैड शुगर स्पाइक्स को रोकने में मदद करते हैं, जिससे क्रेविंग्स नियंत्रित रहती है। इस प्रकार आपका कैलोरी इनटेक भी सीमित रहता है और आप अनावश्यक खाद्य पदार्थों के सेवन से बच जाती हैं।

मेथी दाने की चाय को रोज सुबह लिया जा सकता है। मेथी के कुछ दानों को एक कप पानी में डालें और इसमें उबाल आने दें। फिर इसे छान लें और एक चम्मच शहद ऐड करके एन्जॉय करें। इसके अलावा आप एक कप पानी में मेथी के दानें डालकर रात भर के लिए इसे छोड़ दें, और सुबह इस पानी को पिएं।

5. रोजमेरी

रोजमेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही रोज़मेरी टी ड्यूरेटिक के रूप में काम करती है, जो आपके शरीर से तरल पदार्थ और टॉक्सिन्स पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही रोज़मेरी टी आपको लंबे समय तक संतुष्ट रहने में मदद करती है, जिससे बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। खाने से पहले रोज़मेरी टी पीने से करने में मदद मिल सकती है।

रोजमेरी की पत्तियों को या सुखी रोजमेरी को एक कप पानी के साथ कुछ देर उबालें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और इसे छानकर पिएं। यह चाय वजन कम करने के साथ-साथ आपकी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

6. लेमनग्रास

लेमनग्रास टी आपके मेटाबोलिज्म को बूस्ट करने में मदद कर सकती है। जिससे आप सामान्य की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न करती हैं। जिससे आपका वजन तेजी से कम होता है। लेमनग्रास एक प्राकृतिक ड्यूरेटिक है, जो अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही लेमनग्रास में मौजूद पॉलीफेनॉल भूख को कम करने में मदद कर सकते हैं।

कुछ लेमनग्रास को एक कप पानी में कुछ देर तक उबाल लें। अब इन्हे कप में निकालें और एक चम्मच शहद के साथ एन्जॉय करें। यह वजन कम करने के साथ ही आपकी समग्र सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

