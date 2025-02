लिक्विड कैलोरी तो नहीं आपके बढ़ते वजन का कारण? एक्सपर्ट बता रहे हैं इसके स्वास्थ्य जोखिम

भागदौड़ के बीच कई बार खाने के लिए समय नहीं मिलता। ऐसे में कई लोग डब्बा बंद लिक्विड के सहारे शरीर में एनर्जी बनाए रखने की कोशिश करते हैं।

Published On: 12 Feb 2025, 08:00 am IST

बढ़ता वजन आज-कल की एक ऐसी समस्या है, जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं। लाइफस्टाइल और सिटिंग जॉब के चलते ये समस्या और भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में कई लोग डाइट के साथ अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं तो कई डाइट के सहारे अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन, कई बार अनजाने में लोग ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। आपके खाने से भी ज्यादा। ऐसे में कई बार ये आपका वजन तेजी से बढ़ाने लगते हैं। इनमें से एक लिक्विड कैलोरी भी है।

अलग-अलग तरह के डब्बा बंद ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स में काफी ज्यादा मात्रा में कैलोरी होती है और ये एक्स्ट्रा फ्लुइड कैलोरी वेट गेन का कारण बनती है। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इसके सेवन से काफी फायदा मिलता है, लेकिन जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये समस्या का कारण बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि लिक्विड कैलोरी को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है।

क्या है लिक्विड कैलोरी? (Liquid Calories food sources)

लिक्विड कैलोरी के स्त्रोत की बात की जाए तो तरह-तरह के फलों के जूस, सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स में काफी मात्रा में कैलोरी होती है। सोडा और जूस एक्स्ट्रा कैलोरी के प्राइमरी सोर्स हैं। हालांकि, इनके सेवन से पहले इनके पीछे लगे लेबल की जांच जरूर करें और देखें कि एक पैक में कितनी मात्रा में कैलोरी है।

लिक्विड कैलोरी के बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डॉ. अंकित पटेल कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर लिक्विड कैलोरी के बारे में कहते हैं- ‘लिक्विड कैलोरी एक प्रकार का पेय है जो वजन बढ़ाने और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। यह पेय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं या जिनको पोषण की कमी है।

लिक्विड कैलोरी पीने का तरीका यह है कि इसे दूध, पानी या फलों के रस के साथ मिलाकर पिया जा सकता है। इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, खासकर यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी दवा का सेवन कर रहे हैं। लिक्विड कैलोरी पीने के फायदे हैं कि यह वजन बढ़ाने में मदद करता है, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और थकान को दूर करता है।’

डॉक्टर अंकित पटेल आगे कहते हैं- ‘इसके अलावा, यह पेय शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में पीने से वजन बढ़ सकता है, पाचन समस्याएं हो सकती हैं और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए, लिक्विड कैलोरी को सीमित मात्रा में पीना चाहिए, लगभग 1-2 कप प्रतिदिन।

इसके अलावा, इसे पीने के समय का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसे भोजन के साथ या भोजन के बाद पीना चाहिए। लिक्विड कैलोरी के सेवन से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है, ताकि आप इसके फायदे और नुकसान को समझ सकें और इसका सेवन सुरक्षित रूप से कर सकें।

क्यों लोग लिक्विड कैलोरी पर रहते हैं निर्भर (Benefits of Liquid Calories)

लिक्विड कैलोरी शरीर को कई बार जरूरी पोषण पहुंचाने में मददगार होती है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इससे थकान और सुस्ती दूर होती है। तो चलिए जानते हैं कि लिक्विड कैलोरी के और क्या-क्या फायदे हैं।

1-डिहाईड्रेशन से बचाए (Protect from Dehydration)

लिक्विड कैलोरी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को पोषण देते हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या को भी दूर करने में मदद करते हैं।

2 -इंस्टेंट एनर्जी का स्त्रोत (Source of Instant Energy)

क्योंकि लिक्विड को पचाना ज्यादा आसान होता है, ऐसे में लिक्विड कैलोरी शरीर में प्रवेश करते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी देती है।

3 -थकान और सुस्ती दूर करे (Remove Fatigue and Lethargy)

लिक्विड कैलोरी में कई पोषक तत्व भी होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या दूर होती है और इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे थकान और सुस्ती की समस्या दूर होती है।

जानिए लिक्विड कैलोरी के नुकसान (Disadvantages of Liquid Calories)

रोजाना लिक्विड कैलोरी का इस्तेमाल आपको कई तरह के नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इसे लेने से पहले अपने शरीर को समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि लिक्विड कैलोरी का इस्तेमाल आपको कौन-कौन से नुकसान पहुंचा सकता है।

1-वजन बढ़ाए (Gain Weight)

लिक्विड कैलोरी में भारी मात्रा में शुगर होता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है। इसलिए अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं या फिर वजन कम करना चाहते हैं तो लिक्विड कैलोरी ड्रिक्ंस से दूर रहना है बेहतर है। ये मोटापे की वजह बन सकते हैं।

2-हार्ट डिजीज की समस्या (Heart Disease Problem)

लिक्विड कैलोरी के इस्तेमाल से हार्ट संबंधी समस्या भी हो सकती है। खासतौर पर शुगर बेस्ड लिक्विड कैलोरी के रोजाना सेवन से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसलिए शुगरी ड्रिंक्स की जगह घर में तैयार पेय का सेवन करें।

3-डायबिटीज की समस्या को बढ़ाए (Increase the Problem of Diabetes)

लिक्विड कैलोरी ड्रिंक्स में शुगर भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जो डायबिटीज की समस्या को बढ़ाते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को लिक्विड कैलोरी के सेवन से बचना चाहिए। खासतौर पर ऐसी ड्रिंक्स जिनमें ज्यादा मात्रा में शुगर एड होता है।

4-जल्दी-जल्दी भूख लगना (Feeling Hungry Frequently)

लिक्विड बहुत जल्दी पच जाते हैं, ऐसे में लिक्विड कैलोरी का सेवन आपके शरीर को संतुष्ट नहीं करता और आप धीरे-धीरे काफी ज्यादा मात्रा में कैलोरी का सेवन कर लेते हैं। ऊपर से लिक्विड कैलोरी में बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो आगे चलकर आपके दिल से लेकर दिमाग तक की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

लिक्विड कैलोरी का ज्यादा सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? (Why Should One Not Consume too Much Liquid Calories?)

लिक्विड कैलोरी में पोषक तत्वों की कमी होती है। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स ना के बराबर होते हैं और फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लिक्विड कैलोरी के सेवन से आपके शरीर को उस तरह ‘बंद’ के सिग्नल नहीं मिलते, जैसे सॉलिड फूड के सेवन से मिलते हैं। परिणामस्वरूप, आप काफी अधिक मात्रा में कैलोरी का सेवन कर लेते हैं, जो आगे चलकर सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

लिक्विड कैलोरी के सेवन को कैसे कम करें (How to Reduce Liquid Calorie Intake)

लिक्विड कैलोरी के सेवन को आप कई तरीकों से कम कर सकते हैं। जिनमें से कुछ बेहद आसान हैं और इन्हें डेली रूटीन में शामिल करने से आपके शरीर को कई अन्य फायदे भी होंगे। तो चलिए बताते हैं कि आप लिक्विड कैलोरी के इस्तेमाल को कैसे कम कर सकते हैं।

1-सुबह खाली पेट नींबू पानी पिएं (Drink Lemon Water in the Morning on an Empty Stomach)

दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ करें। इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाएं और इसका सेवन करें। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और इससे दिन की शुरुआत करने से प्रोसेस्ड एनर्जी ड्रिंक, चाय या कॉफी की चाहत कम होती है।

2-पानी की बोतल साथ रखें (Carry a Water Bottle )

अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल साथ रखें। जब भी प्यास लगे तो पानी पीएं। इससे शरीर हाईड्रेट भी रहेगा और बाहर मिलने वाले डब्बाबंद लिक्विड कैलोरी या एनर्जी ड्रिंक पीने की चाहत भी नहीं होगी।

3-कैफीन फ्री पेय चुनें (Choose Caffeine Free Drinks )

ग्रीन टी या हर्बल टी का सेवन करें, इससे चाय-कॉफी ज्यादा पीने की तलब नहीं उठती। चाय-कॉफी में अत्यधिक मात्रा में कैफीन होता है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप ग्रीन टी या हर्बल टी से इसे रिप्लेस कर सकते हैं।

4-नींद और आराम पर ध्यान दें (Focus on Sleep and Rest)

कई बार हम थकान उतारने या नींद से बचने के लिए चाय–कॉफी, एनर्जी ड्रिंक जैसी लिक्विड कैलोरी कंज्यूम करने लगते हैं। जबकि यह गलत तरीका है। जब शरीर को आराम की जरूरत हो तो उसे लिक्विड कैलोरी से रिप्लेस न करें।

