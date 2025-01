फिटनेस इंफ्लुएंसर सुनैना रेखी बता रही हैं महिलाओं के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज जो जाॅइंट और पेल्विक हेल्थ करेगी बूस्ट

आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता, तो दिन में 5 से 10 मिनट निकालकर सुनैना रेखी के बताए इस बेहद प्रभावी योग को अपनी नियमित जीवनशैली में शामिल कर सकती हैं। सुनैना रेखी योग एक्सपर्ट, वैलनेस और लाइफस्टाइल इनफ्लुएंसर हैं।

Published On: 29 Jan 2025, 07:53 am IST

आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल और व्यस्तता के बीच किसी के पास भी व्यायाम करने का समय नहीं है। परंतु एक स्वस्थ एवं संतुलित सेहत के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज या योगाभ्यास करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता, तो दिन में 5 से 10 मिनट निकालकर सुनैना रेखी के बताए इस बेहद प्रभावी योग को अपनी नियमित जीवनशैली में शामिल कर सकती हैं। सुनैना रेखी योग एक्सपर्ट, वैलनेस और लाइफस्टाइल इनफ्लुएंसर हैं।

सुनैना ने एक बेहद खास तरह का योगाभ्यास या यूं कहें कि फिजिकल एक्टिविट करने की गुजारिश की है, जो समग्र सेहत के लिए फायदेमंद रहेगी (Best exercise for women)। यदि किसी के पास अधिक समय नहीं है, तो उठक-बैठक जैसी दिखने वाली इस आसान सी एक्टिविटी को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। विशेष रूप ने महिलाएं इसे जरूर अपनाएं। तो चलिए जानते हैं इस एक्टिविटी को कैसे करना है, साथ ही जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे (Best exercise for women)।

जानें किसे करना है ये प्रभावी योगासन (Best exercise for women)

सबसे पहले अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं।

अब अपने बाएं पैर को बाहर की ओर निकालें, फिर दाहिने पैर को बाहर निकालकर सीधी खड़ी हो जाएं।

इस दौरान आपकी पीठ यानि कि रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए।

अब वापस से पहले बाएं पैर को घुटने के बल लाएं और फिर वापस दाएं पैर को घुटने के बल लाकर अंदर की ओर मोड़ें, और बैठ जाएं।

बिना इंतजार किए दोबारा से बाएं पैर को बाहर की ओर निकालें, फिर दाहिने पैर को बाहर निकालकर सीधी खड़ी हो जाएं।

जब 10 बार बाएं पैर से इसे कर लें, फिर दाहिने पैरों से इसे 10 बार और दोहराएं।

यदि आपको ऊपर उठते वक्त परेशानी हो रही है, तो अपने दोनों हाथों को पैरों पर रखकर उठने के लिए सपोर्ट लें।

इस प्रकार आपके इस इस योग को करना बेहद आसान हो जाएगा।

यह एक ऐसा योग है, जो बिल्कुल सामान्य दिनचर्या में उठने बैठने के कर्म जैसा दिखता है।

इस एक्सरसाइज के लगभग 10-10 के 2 सेट से शुरुआत करें।

अब जानें इसके क्या फायदे हैं (Best exercise for women)

1. शरीर की मुद्रा में सुधार करता है

सीट अप्स जैसी दिखने वाली यह एक्सरसाइज आपकी मांसपेशियों को कंडीशन करने में मदद करते हैं, ताकि आपके शरीर को बेहतर सपोर्ट सिस्टम मिल सके। यह आपके रीढ़ की हड्डियों को पूरी तरह से संरेखित करने की अनुमति देता है, जो शरीर की मुद्रा में सुधार करने में मदद करते हैं। शरीर की एक अच्छी मुद्रा दर्द, तनाव को कम करती है, वहीं ऊर्जा के स्तर में वृद्धि और बेहतर श्वसन कार्यों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

2. कैलोरी बर्न करता है

ये एक्सरसाइज आपके शरीर के कई क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालती है, इसलिए ये कई अन्य व्यायामों की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न करते हैं। बर्न की गई कैलोरी की संख्या उम्र, लिंग, वजन और व्यायाम की तीव्रता के अनुसार भिन्न हो सकती है। आप जितनी अधिक मांसपेशियों का ग्रोथ करती हैं, आपकी बॉडी उतनी ही अधिक कैलोरी बर्न करती है।

3. महिलाओं को होंगे इससे विशेष फायदे

उठने बैठने की प्रक्रिया वाला ये एक्सरसाइज, पेट की मांसपेशियों को शामिल करता है। यह एक महिला के शरीर, विशेष रूप से रेक्टस एब्डोमिनिस (पेट) की मांसपेशियों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यह आपकी रीढ़ और कूल्हों की मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करता है, जिससे वे लचीली, चुस्त, मजबूत बनती हैं। अध्ययनों के अनुसार, यह महिलाओं में होने वाले पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। वहीं ये महिलाओं की पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

4. शरीर पर नियंत्रण और लचीलापन बढ़ाता है

सिट-अप जैसी ये एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डियों में मोबिलिटी को बढ़ा देती है। जो रीढ़ और कूल्हों की अकड़न को दूर करके उन्हें अधिक लचीला बनाता है। यह ब्लड फ्लो में सुधार करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देता है, और मांसपेशियों के स्ट्रेस और जकड़न को दूर करके उनकी गतिशीलता को बढ़ाता है।

यह भी पढ़ें : फ्लोर पिलेट्स के साथ करें कोर मसल्स को मजबूत, जानिए ये कैसे नॉर्मल पिलेट्स से अलग हैं