वजन कम करना है और एक्सरसाइज का टाइम नहीं, तो ये 7 कैलोरी बर्निंग एक्टिविटीज ट्राई करें

Published On: 12 Nov 2024, 08:15 am IST

एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए आप जितनी कैलोरी ले रही हैं, उसके अनुरूप आपको कैलोरी बर्न करने की भी आवश्यकता होती है। एडल्ट महिलाओं की बॉडी को दिन में 1600 से 2000 कैलोरी की जरुरत होती है, वहीं मेल को लगभग 2000 से 2400 कैलोरीज की। कैलोरी शरीर में ऊर्जाशक्ति में बदल जाता है और आपकी नियमित दिनचर्या के काम काज को करते हुए यह बर्न होती रहती हैं।

यदि आप आवश्यकता से अधिक कैलोरी ले रही हैं, या आप अपनी कैलोरी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो यह शरीर में फैट के रुप में स्टोर होना शुरू हो जाता है (how to burn calorie without exercise)। जिससे आप वेट गेन करने लगती हैं और मोटापे की शिकार हो जाती हैं। इसलिए आपको हर दिन ग्रहण की गई कैलोरीज को जलाना जरूरी है (how to burn calorie without exercise)।

यदि आपके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो ऐसा नहीं की आप अपनी कैलोरी बर्न नहीं कर सकती। कई ऐसी नियमित गतिविधियां हैं, साथ ही कुछ अन्य एक्टिविटीज भी हैं, जो कैलोरी बर्न करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं, एक्सरसाइज के बिना कैसे बर्न की जा सकती है कैलोरी (how to burn calorie without exercise)।

जानें कैलोरी बर्न करने के कुछ खास टिप्स (7 tips to burn calories without exercises)

जितना हो सके बैठने की जगह खड़े रहने का प्रयास करें

हममें से ज़्यादातर लोग डेस्क पर या कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठे रहते हैं। हालांकि, आपको मालूम होना चाहिए की लंबे समय तक बैठे रहने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज़, आदि। यदि आप बैठने की जगह जब मुमकिन हो खड़ी हो जाएं और कम बैठने का प्रयास करें, तो बिना अधिक मेहनत के आप अपनी कैलोरी बर्न कर सकती हैं। हर घंटे कुछ मिनट खड़े रहने से आप प्रतिदिन लगभग 50-60 कैलोरी बर्न कर सकती हैं।

2. पर्याप्त नींद लें

जब आप बिना व्यायाम के वजन कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो यह ज़रूरी है कि आप हर रात अच्छी नींद लें। आपके शरीर को हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म संतुलित रूप से काम करता रहे और इसके परिणामस्वरूप आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। जब आप कम देर तक सोती हैं, तो इससे कोर्टिसोल नामक हार्मोन का उत्पादन बढ़ सकता है, जिसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। कोर्टिसोल अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स को बढ़ा देता है और बेली फैट का कारण बन सकता है।

3. घर की क्लीनिंग खुद करें

अपने घर की सफाई करना कैलोरी बर्न करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। वैक्यूमिंग, झाड़ू लगाना और धूल झाड़ने के लिए आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपको कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, अपने घर की सफाई करने से आपको स्ट्रेस मैनेज करने और अपने मूड को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।

जिससे कोर्टिसोल का स्तर नियंत्रित रहता है और आपको स्ट्रेस से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। रोजाना यदि आप खुद घर की साफ़ सफाई करें, तो आपको वेट लॉस के लिए या कैलोरी बर्न करने के लिए जिम और इंटेंस वर्कआउट की आवश्यकता नहीं होती। पैक और बॉडी शेप बनाना हो तब आप जिम जा सकती हैं।

4. अपना खाना खुद पकाएं

यदि आप कैलोरी बर्न करने के लिए किसी तरह के एक्टिविटी की तलाश में हैं, तो कुकिंग एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अपना खाना पकाना कैलोरी बर्न करने का एक बेहतरीन तरीका है। खाना तैयार करने के लिए आपका शरीर इधर उधर मूव करता है और आप मेंटली भी एक्टिव रहती हैं।

यदि अधिक समय नहीं मिल पता है और एक्सरसाइज मिस हो जाता है, तो रोजाना खाना बनाने की आदत डालें। इस प्रकार आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। वहीं अपना खाना पकाने से आपको स्वस्थ भोजन चुनने और अपने आहार में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है।

5. ज़्यादा पानी पिएं

कई बार, हमारा शरीर प्यास की भावना को भूख की भावना समझ लेता है। यह संभव है कि जब आपको भूख लग रही हो, तो आपको वास्तव में प्यास लगी हो, ऐसे में आपको कटोरी या खाने की प्लेट के बजाय एक गिलास पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा, खाने से पहले कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पिएं। इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप स्वयं सिमित मात्रा में भोजन करती हैं।

6. खड़े होकर फ़ोन पर बात करें

अगर आप फ़ोन पर लंबी बात कर रही हैं, तो बात करते समय खड़े रहने की कोशिश करें। खड़े होने के लिए आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। फ़ोन पर बात करते समय खड़े रहने से आपकी मुद्रा भी बेहतर हो सकती है और पीठ दर्द का जोखिम कम हो सकता है। इतना ही नहीं आप चाहें तो कॉल पर बात करते हुए छत पर वॉक कर सकती हैं। साथ ही गार्डन में कुछ देर घूमना भी एक अच्छा विकल्प है।

7. गार्डनिंग से बर्न कर सकती हैं कैलोरी

जब जिम आपको पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं करता है, तो गार्डनिंग करें। एक घंटे की गार्डनिंग लगभग 300-350 कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकती है। यह एरोबिक्स का एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि बागवानी में खुदाई, पौधे लगाना, निराई करना और पानी देना जैसे काम पूरे शरीर में मूवमेंट पैदा करते हैं।

यह आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है। गार्डनिंग मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद करते है और एक लंबे और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देती है।

