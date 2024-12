क्या न करें? (What not to do with Autism Patients) 1. आटिज्म के मरीजों के साथ करीब होते हुए उनकी कमज़ोरी का सम्मान करिए। उनसे बात करते वक्त ऐसे तरीके से बात ना करें जैसे आप अपने किसी नॉर्मल दोस्त से बात करते हैं। उन्हें समझ मे आने वाले तरीके से ही बात करिए। 2. पब्लिक प्लेस पर ना उनका मजाक खुद उड़ाएं और ना किसी को मज़ाक करने दें। यह अक्सर ट्रिगर का काम करता है जिससे मरीज़ की परेशानी बढ़ सकती है। 3. उनकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें ना छुएं। बच्चों को भी नहीं। उनके पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। 4. कोई ज़रूरी नही कि आप आंखों को मिला कर जैसे सबसे बात करते हैं वैसे ही उनसे भी हो सके। आर्टिजम के पेशेंट्स अक्सर आंखें मिलाने से डरते हैं। आपका आंखें।मिलाना उन्हें परेशान करेगा। 5. उन्हें डांटने से,उन पर दबाव बनाने से बचने की।कोशिश करिए। उनकी ज़रूरतें समझिए और उसी अनुसार काम करिए। 6. अगर वे अपने समय और अपनी दिनचर्या को लेकर अड़े हुए हैं तो उसका सम्मान करिए। अपने अनुसार उन्हें चलाने की कोशिश मत कीजिये।