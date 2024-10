Hair spa at home: इन 4 स्टेप हेयर स्पा के साथ बालों पर पाएं पार्लर जैसे स्मूद रिजल्ट, जानें इसे करने का सही तरीका

हेयर स्पा आपके बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाता है, बालों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। वहीं बालों का झड़ना कम करता है और मूल रूप से रूखे और बेजान बालों में जान डाल देता है।

हेयर स्पा के नाप पर महिलाएं पार्लर में हजारों रूपये खर्च कर देती हैं। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी बालों पर केवल केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लांग टर्म में बाल अधिक डैमेज हो सकते हैं। मैने हमेशा से मेरी मां को घर पर हेयर स्पा करते देखा है। वे हेयर स्पा के लिए घर में मौजूद प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करती हैं। मुझे उनके लंबे, घने और मुलायम बालों को देखकर हैरानी होती है, की आखिर बिना पार्लर गए उनके बाल इतने मुलायम कैसे हैं।

जब मैने उनसे अपने बालों पर हेयर स्पा करवाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने मुझे घर पर स्पा करने को कहा (steps to do Hair spa at home)। मां की बात सुनकर मैं उस समय दुखी हो गई, पर स्पा के बाद अपने बालों पर रिजल्ट देखकर पूरी तरह से सेटिस्फाई थी और मेरे बाल बेहद मुलायम हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों न इस हैक को आप सभी के साथ शेयर किया जाए। चालिए जानते हैं, घर पर हेयर स्पा करने का सही तरीका (steps to do Hair spa at home)।

समझें हेयर स्पा क्या है (what is Hair spa)?

हेयर स्पा को बालों की देखभाल का एक बेहतरीन उपचार समझें, जो सिर्फ़ शैम्पू और कंडीशनर से कहीं बढ़कर है। हेयर स्पा आपके बालों के शाफ्ट में प्रवेश करता है और हर एक स्ट्रैंड को सही मात्रा में पोषक तत्वों से गहराई से पोषण देता है। यह न केवल आपके बालों को मुलायम और मैनेजेबल बनाता है, बल्कि बालों के समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। वहीं बालों का झड़ना कम करता है और मूल रूप से रूखे और बेजान बालों में जान डाल देता है। साथ ही, किसी भी सेल्फ़-केयर रूटीन की तरह, यह वास्तव में आपके दिमाग और शरीर को आराम प्रदान करता है और इससे आपकी थकान दूर हो जाती है।

हेयर स्पा स्टेप्स (steps to do Hair spa at home)

स्टेप 1. ऑयल मसाज

घर पर हेयर स्पा करने के लिए सबसे पहले आपको हेयर ऑयल मसाज से शुरुआत करनी चाहिए। अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकती हैं, हम स्पा के लिए आर्गन ऑयल, नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, आलमंड और ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें, और हल्के हाथों से धीरे-धीरे मसाज करें।

फिर धीरे-धीरे बालों की लंबाई पर भी ऑयल अप्लाई करें। मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे की बालों के जड़ को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस प्रकार आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं और बालों का टेक्सचर भी मुलायम हो जाता है।

स्टेप 2. स्टीम लें

भाप का उपयोग करने से तेल आपके स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स में गहराई तक प्रवेश करता है, जिससे पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित हो जाते हैं। हेयर स्टीमिंग आपके बालों को गहराई से हाइड्रेट करता है और उन्हें मुलायम बनाने में मदद करता है। आप इस होम हेयर स्पा स्टेप को दो तरीकों से कर सकती हैं- स्टीम मशीन का उपयोग करके या बस अपने बालों को गर्म तौलिये से लपेटकर।

एक साफ तौलिये को थोड़े गर्म पानी में डुबोएं और अतिरिक्त पानी निचोड़ लें, टॉवल में केवल नमी होनी चाहिए। तौलिये को अपने बालों के चारों ओर लपेटें और इसे लगभग 5 मिनट तक भाप दें। अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं, तो आपको 15 मिनट तक प्रतीक्षा करना चाहिए। स्टीम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप पानी में एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे ऐड कर सकती हैं।

स्टेप 3. हेयर मास्क अप्लाई करें

हेयर स्पा के तीसरे स्टेप में आपको अपने बालों पर DIY हेयर मास्क अप्लाई करना है। शहद और दही को मिलाकर एक सरल, डीप-कंडीशनिंग मास्क तैयार कर लें। 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) सादा दही और 1 बड़े चम्मच (22.5 ग्राम) शहद को एक साथ मिला लें।

मास्क को अपने बाल और स्कैल्प पर अच्छी तरह से अप्लाई करें, फिर 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना है। समय पूरा होने पर अपने बालों को सादे पानी से धोएं, और हेयर मास्क निकाल लें। नेचुरल हेयर मास्क पर सीधे केमिकल युक्त शैम्पू अप्लाई करने से बालों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सावधान रहें।

स्टेप 4. शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करें

आखरी स्टेप में अपने बालों पर सामन्य शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करना है। जब आप शैंपू कर लें तो अपने बालों को समय रूप से ड्राई होने दें। किसी भी हीटिंग टूल्स के इस्तेमाल से आपकी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है।

जानें घर पर हेयर स्पा करने के क्या फायदे हैं (bnefits of Hair spa at home)

ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है: हेयर स्पा के दौरान मालिश करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स में अधिक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचते हैं।

डैमेज बालों के लिए फायदेमंद है: हेयर स्पा डैमेज बालों की मरम्मत करता है, जिससे की बालों में प्राकृतिक चमक और बालों का स्वास्थ्य बरक़रार रहता है।

स्कैल्प की सेहत को बढ़ावा दे: रोज़ाना स्कैल्प की मालिश करने से ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो बालों के रिग्रोथ को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

नहीं होता साइड इफ़ेक्ट: घर पर प्राकृतिक सामग्रियों की मदद से हेयर स्पा करने से बालों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। पार्लर में स्पा के लिए इस्तेमाल किए जानें वाले क्रीम में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

तनाव कम होता है: हेयर स्पा आपको आरामदेह अनुभव प्रदान कर सकता है, यह पुरे हफ्ते के तनाव को हल्का करने में मदद कर सकता है। इसे करने के बाद आपको रिलैक्स महसूस होता है।

बालों को मैनेज करना हो जाता है आसान : अपने बालों को भाप देने से उनमें नमी बनी रहती है, और वे शिल्की एवं मुलायम हो जाते हैं। इस प्रकार बालों को मैनेज करना आसान हो जाता है और आप अपना पसंदीदा हेयर स्टाइल बना सकती हैं।

