Best serum for glowing skin : त्वचा पर नेचुरल ग्लो के लिए आजमाएं ये 5 बेस्ट फेस सीरम

हम में से कौन ऐसा होगा जिसे ग्लोइंग स्किन की चाहत नहीं होगी, परंतु आजकल वातावरण में बढ़ते प्रदूषण ने सभी की त्वचा की चमक छीन ली है और स्किन बेहद डल एवं बेजान होती जा रही है। डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन (pigmentation), एक्ने के दाग-धब्बे (dark spot) सहित अन्य कई ऐसे फैक्टर हैं, जिनकी वजह से त्वचा की चमक छीन जाती है। अगर आप भी अपनी त्वचा में ग्लो बरकरार रखना चाहती हैं, तो ऐसे में कुछ खास तरह के सीरम आपकी मदद कर सकते हैं (best serum for glowing skin)। ये त्वचा को आवश्यक पोषण प्रदान कर त्वचा के अंदर की लेयर्स को हाइड्रेशन प्रदान करते हैं, और उन्हें नेचुरली ग्लो (natural glow) करने में मदद करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ग्लोइंग स्किन के लिए 5 बेस्ट फेस सीरम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, ताकि आप अपने त्वचा अनुसार सही सीरम का चयन कर सकें (best serum for glowing skin)।

ग्लोइंग स्किन के लिए 5 बेस्ट फेस सीरम : 5 best face serum for glowing skin

1. दी डर्मा को 10% विटामिन सी फेस सीरम

10% विटामिन सी और 5% नियासिनामाइड & ह्वालूरॉनिक एसिड के साथ ये सीरम मेलानिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिससे त्वचा पर नजर आने वाले डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन समय के साथ कम हो जाते हैं। यह कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और त्वचा को अंदर तक जाकर ग्लो प्रदान करता है। अगर आपकी त्वचा का ग्लो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की वजह से छिप गया है, तो ये सीरम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

दी डर्मा को 10% विटामिन सी फेस सीरम का विवरण

10% विटामिन सी

5% नियासिनामाइड & ह्वालूरॉनिक एसिड

सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है

एंटीऑक्सीडेंट

प्रेग्नेंस फ्री

डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड

सभी स्किन टोन के लिए

फ्री डिलीवरी की सुविधा

क्यों खरीदें

10% विटामिन सी और 5% नियासिनामाइड & ह्वालूरॉनिक एसिड डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को हल्का करते हैं।

त्वचा में मेलानिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिससे पिगमेंटेशन का खतरा कम हो जाता है।

कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे त्वचा में ग्लो बरकरार रहता है।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने स्किन सेंसिटिविटी की शिकायत की।

दी डर्मा को 10% विटामिन सी फेस सीरम को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

10% विटामिन सी फेस सिरम को त्वचा पर नेचुरल ग्लो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक्ने, रैशेज, ब्रेकआउट आदि को कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा पर नजर आने वाले दाग-धब्बे भी हल्के होने लगते हैं। इसे एक प्रभावी प्रोडक्ट बनाया गया है। परंतु कुछ लोगों ने स्किन सेंसटिविटी और एक्ने ट्रिगर की शिकायत की है। इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

2. सेटाफिल ऑप्टिमल हाइड्रेशन लाइटवेट सीरम

डिहाइड्रेटिंग एक्टिवेशन सीरम आपके त्वचा की प्यास बुझाने में यानी की त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे त्वचा तरोताजा और रेडिएंट नजर आती है। इसमें ब्लू डेजी एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए और विटामिन B5 की गुणवत्ता मौजूद होती है, जो ड्राई, सेंसेटिव और डिहाइड्रेटेड स्किन को नमी प्रदान कर इनमें नेचुरल ग्लो लाने में मदद करती है। ह्वालूरॉनिक एसिड मॉइश्चर बैरियर तैयार करती हैं, और हाइड्रेशन को लंबे समय तक स्किन में लॉक रखती है। इसे डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा सेंसेटिव स्किन के लिए एक बेहतरीन सीरम बताया गया है। यदि आप अपनी त्वचा पर नेचुरल ग्लो की चाहत रखती हैं, तो इसे आजमा सकती है।

सेटाफिल ऑप्टिमल हाइड्रेशन लाइटवेट सीरम का विवरण

ह्वालूरॉनिक एसिड

ब्लू डेजी एक्सट्रैक्ट

विटामिन ई

ग्लिसरीन

विटामिन B5

डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडीड

लाइटवेट जेल फॉर्म

बेहतर अवशोषण

पैराबेन फ्री

नॉन कॉमेडोजेनिक

क्यों खरीदें

हाइड्रेशन एक्टिवेशन सीरम त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है।

विटामिन ए, विटामिन B5 और ब्लू डेजी एक्सट्रैक्ट ड्राई, सेंसेटिव और डिहाइड्रेटेड स्किन को ट्रीट करते हैं।

ह्वालूरॉनिक एसिड मॉइश्चर बैरियर के रूप में काम करती है, और स्किन टेक्सचर में सुधार करती है।

हानिकारक केमिकल्स जैसे पैराबेन मुक्त है, जिससे त्वचा को नुकसान नहीं होता।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने इसे स्टिकी बताया है।

सेटाफिल ऑप्टिमल हाइड्रेशन लाइटवेट सीरम को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

उपभोक्ताओं ने इसे इफेक्टिव और लाइटवेट सीरम बताया है। यह त्वचा को बिना चिपचिपा किए पर्याप्त मॉइश्चर पर प्रदान कर सकती है। इसे स्किन टेक्सचर को मुलायम बनाने, त्वचा में अच्छी तरह से ब्लेड हो जाने के लिए सराहा जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसे त्वचा पर बेहद जेंटल बताया है, साथ ही इसके इंस्टेंट ग्लो प्रदान करने की क्षमता की तारीफ की है। कस्टमर ने इसे सेंसेटिव स्किन के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट बताया है।

3. डिकंस्ट्रक्ट ब्राइटनिंग सीरम

10% नियासिनामाइड और 0.3% अल्फा अरबूटीन की कांबिनेशन के साथ ये सीरम स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करती है और पिगमेंटेशन एवं टैनिंग को कम करते हुए नेचुरल स्किन टोन प्राप्त करने में मदद करती है। इसकी स्किन ब्राइटनिंग गुणवत्ता त्वचा में अंदर से निखार लाती है, और त्वचा में नेचुरल ग्लो बरकरार रखती है। ये सीरम ऑयली, नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। आप इसे दिन में दो बार अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करते वक्त त्वचा हल्की गीली हो तो इसका अवशोषण बढ़ जाता है। ये हानिकारक केमिकल से मुक्त है, इसलिए इसका इस्तेमाल सुरक्षित है।

डिकंस्ट्रक्ट ब्राइटनिंग सीरम का विवरण

10% नियासिनामाइड

0.3% अल्फा अरबूटीन

विटामिन B5

महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त

सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त

क्रुएलिटी फ्री

पैराबेन फ्री

फ्रैग्रेंस फ्री

फ्री डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है

क्यों खरीदें

10% नियासिनामाइड और 0.3% अल्फा अरबूटीन के कांबिनेशन के साथ ये त्वचा को नेचुरल ग्लो प्रदान करता है।

हाइपरपिगमेंटेशन, टैनिंग, डार्क स्पॉट और एक्ने मार्क्स को हल्का करता है।

त्वचा की परतों को अंदर तक जाकर मॉइश्चर प्रदान कर, प्राकृतिक ग्लो बरकरार रखता है।

क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने एक्ने ट्रिगर की शिकायत की।

डिकंस्ट्रक्ट ब्राइटनिंग सीरम को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

डिकंसट्रक्ट ब्राइटनिंग सीरम त्वचा की सेहत को बढ़ावा देते हैं और स्किन ब्राइटनिंग में मदद करते हैं। यह सेंसेटिव स्किन के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ पिगमेंटेशन को हल्का करने में भी मदद करता है। कस्टमर ने इसे स्किन बैरियर को रिपेयर करने और एक्ने प्रिवेंशन में मददगार बताया है। साथ ही साथ त्वचा में इसके अवशोषण शक्ति की भी तारीफ की है। ज्यादातर लोगों ने इसे वैल्यू फॉर मनी बताया है।

4. प्लम राइस वॉटर 10% नियासिनामाइड सीरम

इस सीरम में मौजूद राइस फर्मेंट एक्सट्रेक्ट खुरदरी त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करते हैं, साथ ही खुले फोर्स को कम करते हैं और स्किन टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं। 10% नियासिनामाइड के साथ ये सीरम त्वचा के काले दाग धब्बे, एक्ने के निशान और अनइवन स्किन टोन को कम करने में मदद करता है। वहीं आपकी त्वचा में पहले इस्तेमाल से ही ग्लो जोड़ता है। इसमें मौजूद विटामिन ई की गुणवत्ता त्वचा को 2 गुणा अधिक हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करती हैं। यह त्वचा पर बेहद लाइट महसूस होता है।

प्लम 10% राइस वॉटर नियासिनामाइड सीरम का विवरण

राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट

नियासिनामाइड

2* इंस्टेंट हाइड्रेशन

विटामिन ई

नॉन स्टिकी

लाइटवेट मिल्की टेक्सचर

सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है

16+ एज के लिए उपयुक्त है

बेहतर अवशोषण

वीगन

फ्रेगरेंस फ्री

डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड

फ्री डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध

इसे क्यों खरीदें

10% नियासिनामाइड के साथ ये सीरम त्वचा डार्क स्पॉट और स्कार्स को कम करने में मदद करता है।

विटामिन ई की गुणवत्ता त्वचा को 2 गुणा अधिक हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करती हैं।

राइस फर्मेंट स्किन टोन को बेहतर कर त्वचा में नेचुरल ग्लो जोड़ता है।

इसे क्यों नहीं खरीदें

कुछ लोगों ने इसके स्टिकी होने की शिकायत की है।

प्लम 10% राइस वॉटर नियासिनामाइड सीरम को लेकर क्या कहते हैं उपभोक्ता

कस्टमर्स की माने तो ये प्रोडक्ट ऑयली और कांबिनेशन स्किन के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। यह त्वचा पर नजर आने वाले दाग धब्बों को समय के साथ हल्का कर देता है, और स्किन को ब्राइट ग्लो प्रदान करता है। साथ ही यह त्वचा के टेक्सचर को बेहद मुलायम बनाता है, जिसकी वजह से लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बेहतर मनी वैल्यू के साथ ये आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

5. डॉट एंड की हाइड्रेटिंग ह्वालूरॉनिक एसिड सीरम

विटामिन C + E जैसे एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता से भरपूर यह सीरम त्वचा पर वातावरण प्रदूषण के कारण बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर देता है। ह्वालूरॉनिक और विटामिन सी फॉर्मूला डैमेज स्किन को हिल करते हैं, और स्किन सेल्स रिजनरेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही यह कांबिनेशन त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करता है, जिससे कि त्वचा ग्लोइंग नजर आती है। इसमें किसी प्रकार का हानिकारक कैमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसे त्वचा के लिए सुरक्षित बनाते हैं। यदि आपकी त्वचा पर बार-बार एक्ने निकल आता है, तो इसमें मौजूद राइस वॉटर इरिटेशन और रेडनेस को कम करते हुए स्किन बैरियर्स को रिपेयर करते हैं और ब्रेकआउट होने से रोकते हैं।

डॉट एंड की हाइड्रेटिंग ह्वालूरॉनिक एसिड सिरम का विवरण

सभी स्किन टाइप के लिए उपयुक्त है

बेहद लाइट प्रोडक्ट है

फ्रेश फ्लोरल सेंट

एंटीऑक्सीडेंट

ह्वालूरॉनिक एसिड

विटामिन C + E

प्रोबायोटिक्स

राइस वॉटर

सन प्रोटेक्शन फैक्टर

दिन और रात दोनों के समय के लिए उपयुक्त है

क्यों खरीदें

विटामिन C + E सहित ह्वालूरॉनिक एसिड त्वचा को पर्याप्त नमी और मॉइश्चर प्रदान करती है, जिससे त्वचा का ग्लो बरकरार रहता है।

बिना चिपचिपी हुए त्वचा पर आराम से ब्लेंड हो जाती है।

एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर देते हैं।

क्यों नहीं खरीदें

इसके सेंट की खुशबू को लेकर कुछ लोगों को शिकायत रही है।

डॉट एंड की हाइड्रेटिंग ह्वालूरॉनिक एसिड सिरम को लेकर क्या है उपभोक्ता की राय

इस सीरम को हाइड्रेटिंग और इफेक्टिव बताया गया है। यह त्वचा में आसानी से पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और त्वचा को मुलायम, बाउंसी और ग्लोइंग लुक प्रदान करती है। लाइटवेट टेक्सचर के साथ यह स्किन पर किसी तरह का चिपचिपाहट नहीं छोड़ती। आप इसे अपनी त्वचा पर ट्राई कर सकती हैं। परंतु कुछ लोगों को इसका सेंट पसंद नहीं आ रहे।

यहां जानिए त्वचा का निखार बढ़ाने में फेस सीरम के फायदे

1. त्वचा को हाइड्रेट करता है

फेस सीरम जिसमें हयालूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन या एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जैसे तत्व होते हैं, आपकी त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, जिससे त्वचा कोमल नजर आती है। इन पोषक तत्वों का उपयोग आपकी त्वचा में नमी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रहती है।

2. ऑयल प्रोडक्शन को नियंत्रित कर ब्रेकआउट नहीं होने देता

सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल या नियासिनमाइड जैसे मुख्य तत्वों से युक्त सीरम आपके चेहरे पर ऑयल प्रोडक्शन और ब्रेकआउट को कम करने में मदद के जाने जाते हैं। वे पोर्स को खोलते हैं, त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं और सीबम उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी त्वचा शुष्क हुए बिना ग्लोइंग नजर आती है।

3. फ्री रेडिकल्स से दे प्रोटेक्शन

एंटीऑक्सीडेंट-आधारित सीरम जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई या फेरुलिक एसिड जैसे तत्व होते हैं, स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं और त्वचा को फ्री रेडिकल्स और भविष्य के नुकसान से बचाते हैं।

4. सूजन को नियंत्रित रखता है

अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है, तो कैमोमाइल, एलोवेरा, नियासिनमाइड या लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व वाले सीरम आपके लिए एकदम सही हैं। ये न केवल रेडनेस को कम करते हैं बल्कि सूजन वाली त्वचा को शांत करने में भी मददगार होते हैं।

5. कम हो जाते हैं एजिंग के लक्षण

रेटिनॉल, हाइलूरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स, विटामिन सी और अन्य जैसे तत्वों के साथ, कई सीरम आपको उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे कि महीन रेखाएं, झुरियां, काले धब्बों से लड़ने में भी मदद करते हैं। ये तत्व कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित कर, त्वचा को हाइड्रेट करने और त्वचा की बनावट में सुधार करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

6. त्वचा हल्की और तरोताज़ा लगती है

सीरम प्रकृति में बेहद हल्के होते हैं। उनके छोटे अणु उन्हें आपकी त्वचा में 10 परतों तक गहराई तक जाकर, अंदर से त्वचा की समस्याओं पर काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, हाइलूरोनिक एसिड, एलोवेरा, ग्लिसरीन, नियासिनमाइड या प्लांट बेस्ड ऑयल (जैसे जोजोबा तेल) जैसे तत्वों वाले सीरम आपकी त्वचा में तेल के उत्पादन को नियंत्रित करते हुए आपकी त्वचा को हल्का और ताज़ा महसूस करने में सहायता करते हैं।

क्या है चेहरे पर सीरम अप्लाई करने का सही तरीका