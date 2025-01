एंटी एजिंग है रेटिनॉल, जानिए इसे कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए

रेटिनॉल मार्केट में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। यह सीरम, क्रीम, नाइट जेल आदि के रूप में उपलब्ध है, अब आप अपनी त्वचा और चॉइस के अनुसार इसे इस्तेमाल कर सकती हैं।

क्या आपकी त्वचा पर समय से पहले फाइन लाइंस और झुरियां नजर आने लगी हैं? या आपकी स्किन डल हो चुकी है? अगर आप इनमें से किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रेटिनॉल इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने में आपकी मदद कर सकता है। रेटिनॉल मार्केट में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। यह सीरम, क्रीम, नाइट जेल आदि के रूप में उपलब्ध है, अब आप अपनी त्वचा और चॉइस के अनुसार इसे इस्तेमाल कर सकती हैं (How to use retinol)।

अगर आपको अभी तक रेटिनॉल संबंधी जानकारी नहीं है, तो चिंता न करें आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में सब कुछ। ताकि आपको अपनी त्वचा के लिए एक सही प्रोडक्ट चुनने में किसी तरह की परेशानी न हो। आइए जानते हैं, रेटिनॉल के फायदे (Retinol benefits), साथ ही जानेंगे इसे त्वचा पर अप्लाई करने का सही तरीका (How to use retinol)।

पहले जानें रेटिनॉल क्या है?

रेटिनॉल (retinol) विटामिन ए का एक रूप है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है। मुख्य रूप से ये सेल टर्नओवर और कोलेजन उत्पादन को बढ़ा देता है, फाइन लाइंस, झुर्रियों, मुंहासों और हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल रात में सबसे माना जाता है।

अब जानें त्वचा के लिए रेटिनॉल के क्या फायदे हैं (Retinol benefits)

1. कम हो जाती है प्रीमेच्योर एजिंग की संभावना

रेटिनॉल सबसे अधिक इस्तेमाल और शोध किए गए एंटी-एजिंग अवयवों में से एक है। ट्रेटिनॉइन, जिसे ऑल-ट्रांस रेटिनोइक एसिड कहा जाता है, इसके महत्वपूर्ण एंटी-एजिंग प्रभाव साबित हुए हैं। रेटिनॉल कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही फाइन लाइन्स और रिंकल्स के उभार को कम कर देते हैं। वे त्वचा में नए ब्लड वेसल्स के निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं, जो त्वचा के रंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये एज स्पॉट को कम करते हैं और खुरदुरे त्वचा के पैच को नरम रखने में मदद करते हैं।

2. त्वचा की रंगत को बढ़ाता है रेटिनॉल

रेटिनॉल के कई अनूठे गुणों में से एक यह है कि ये त्वचा के सेल्स टर्नओवर को उत्तेजित करता है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा को एक्सफ़ोलीएटिंग प्रभाव प्राप्त होते हैं। रेटिनॉल के नियमित इस्तेमाल से सुस्त और रूखी त्वचा पर ग्लो आता है और त्वचा की रंगत भी एक समान नजर आती है। जिसमें कोलेजन और इलास्टिन का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आपकी स्किन पिगमेंटेड है, तो रेटिनॉल उन्हें हल्का करने और एक सामान्य कॉम्प्लेक्शन बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है।

3. एक्ने ब्रेकआउट को कम कर देता है

रेटिनॉल त्वचा को साफ करता है और छिद्रों को खोलकर भविष्य में होने वाले एक्ने ब्रेकआउट को रोकता है। इसके अलावा, रेटिनोइड्स अन्य औषधीय क्रीम और जैल के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार आप स्किन को जो ट्रीटमेंट दे रही हैं, उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपकी त्वचा पर बार बार एक्ने आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

4. पोर्स को क्लीन करता है

रेटिनॉल त्वचा पर मुंहासों को कम करने और नए दाग धब्बे बनने से रोकता है। रेटिनॉल मुंहासों की उपस्थिति में सुधार करने के लिए सेल टर्नओवर को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही आपके चेहरे पर हेयर फॉलिकल्स के अंदर डेड स्किन सेल्स और ऑयल का निर्माण होता है, तो मुहांसे बनते हैं। रेटिनॉल उन सेल्स को पोर्स में जमने से रोकता है। वहीं त्वचा को एक स्वस्थ एवं खूबसूरत टेक्सचर प्रदान करता है।

जानें इसे त्वचा पर अप्लाई करने का सही तरीका (How to use retinol)

1. अपनी त्वचा को साफ करें: त्वचा पर जमी गंदगी, तेल और मेकअप हटाने के लिए सबसे पहले मेकअप रिमूवल से अपनी त्वचा को क्लीन करें, फिर अपने चेहरे को सौम्य क्लींजर से अच्छी तरह साफ करें।

2. अपनी त्वचा को टोन करें: अपनी त्वचा के pH को संतुलित करने और इसे रेटिनॉल अप्लाई करने के लिए तैयार करने के लिए क्लींजिंग के बाद त्वचा को टोनर की मदद से अच्छी तरह से टोन करें।

3. रेटिनॉल सीरम या अन्य ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अप्लाई करें : त्वचा को टोन करने के बाद रेटिनॉल सीरम या क्रीम, जैसे ट्रीटमेंट रेटिनॉल प्रोडक्ट को अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। इन्हें अप्लाई करने की मात्रा की जानकारी इनके साथ मिले गाइड बुक में होगी, उसे फॉलो करें।

4. मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें: किसी भी संभावित जलन को कम करने में मदद के लिए, रेटिनॉल के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। एक सौम्य, फ्रैग्नेंस फ्री मॉइस्चराइज़र चुनें, जो आपके पोर्स को बंद न होने दे।

5. हल्के हाथों से लगाएं: रेटिनॉल को अपनी त्वचा में रगड़ने या मालिश करने से बचें, क्योंकि इससे जलन हो सकती है। इसके बजाय, इसे अपनी त्वचा पर धीरे से थपथपाकर त्वचा के अंदर तक अवशोषित होने दें।

आपको दिन में कितनी बार रेटिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए?

रेटिनॉल का उपयोग कितनी बार करना है, यह व्यक्तिगत स्किन रूप से त्वचा पर निर्भर करता है। रेडनेस, जलन या ड्राइनेस की संभावना को कम करने के लिए शुरुआत में इसे दिन में एक समय अप्लाई करें। सेंसिटिव या ड्राई स्किन के लिए रेटिनॉल लगाते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हम 1-2-3 नियम का पालन करने की सलाह देते हैं: शुरुआत का पहला हफ्ता एक बार रेटिनॉल लगाएं, दो हफ्ते तक दो बार, तीन हफ्तों के लिए तीन बार, फिर अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हर दूसरी रात इसे अप्लाई कर सकती हैं। यदि रेडनेस या सेंसटिविटी का अनुभव होता है, तो बस एक सप्ताह के लिए कम आवृत्ति पर वापस आ जाएं।

