हेयर ग्रोथ के लिए क्या आपने ट्राई किया कंघी करने का यह तरीका? हंसाजी योगेंद्र बता रही हैं इसके फायदे

अगर आप बाल में कंघी करने के सही टेक्नीक से वाकिफ नहीं हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। सही तरह कंघी करने से आपके बाल एवं स्कैल्प की सेहत को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बाल स्वस्थ रहते हैं।

बहुत से लोग अपने सिर को उल्टा करके यानी कि बालों को नीचे की ओर लटका कर धुलते हैं, यह एक अच्छी तकनीक मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार अपने बालों को नीचे की ओर लटका कर कंघी करना भी हेल्दी माना जाता है (right way of combing)। अगर आप इस टेक्नीक से वाकिफ नहीं हैं, तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इस तरह कंघी करने से आपके बाल एवं स्कैल्प की सेहत को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं (right way of combing)। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद के डायरेक्टर और हेल्थ कोच हंसाजी योगेंद्र, बालों को उल्टा लटका कर कंघी करने के फायदे का समर्थन करती हैं, और लोगों को इस तरह से बाल झड़ने का सुझाव देती हैं। तो आइए जानते हैं, यह किस तरह फायदेमंद हो सकता है (right way of combing)।

जानिए बालों को उल्टा लटकर कंघी करने के फायदे (combing benefits)

1. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है

जैसा कि हम सभी ने सुना है हेडस्टैंड यानी कि सिर के बल खड़े होने से बालों का ग्रोथ बढ़ता है, और बाल मजबूत होते हैं। परंतु हम सभी के लिए सिर के बल खड़ा होना मुमकिन नहीं है। खड़े-खड़े अपने सिर को नीचे की ओर ले जाकर बालों को नीचे लटका कर शैंपू करना या इन्हें कंघी करना तो सभी के लिए मुमकिन है। तो क्यों न आप भी इस पोजीशन में अपने बालों में कंघी करें।

नीचे की ओर सिर उल्टा करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और स्कैल्प के प्रत्येत सेल्स तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है। इस प्रकार ये आपके स्कैल्प की सेहत को बढ़ावा देते और हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ रखते हैं। जिससे हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है, और बाल जड़ से मजबूत होते हैं।

2. जड़ों में खिंचाव पैदा होता है

जब आप हल्के हाथों से बालों को नीचे की ओर झुककर कंघी करती हैं। तो ऐसे में आपके बालों के जड़ों पर खिंचाव पैदा होता है और वह उल्टे डायरेक्शन में खींचती हैं। हालांकि, यदि इस पर अधिक जोड़ आजमाया जाए तो बाल टूट सकते हैं, इसलिए हल्के हाथों से कंघी करें। इस प्रकार यह हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देती है, और हेयर ग्रोथ में आपकी मदद करती है।

त्वचा पर भी पड़ता है इसका सकारात्मक असर

जब आप सिर को नीचे की ओर झुकाकर कंघी करती हैं, तो उस दौरान आपकी त्वचा में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। स्वस्थ एवं संतुलित ब्लड फ्लो त्वचा तक पर्याप्त पोषण एवं ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी वजह से त्वचा में प्राकृतिक ग्लो बरकरार रहता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए रोजाना कम से कम एक बार दो से तीन मिनट के लिए उल्टे सिर होकर अपने बालों में कंघी करें।

अब जानिए सही तरीके से कंघी करने के कुछ अन्य टिप्स

1. मोटे कंघे से आराम से धीरे-धीरे बालों में कंघी करें। यदि आपके बाल उलझे हुए हैं, तो पहले उन्हें डिटेंगल करके बालों में कंघी करें।

2. यदि आपके बाल जिले हैं, तो पहले उन्हें प्राकृतिक रूप से सुखने दें, फिर बालों में कंघी करें।

3. यदि आपके बाल अत्यधिक ड्राई या फिजी हैं, तो इनमें कंघी करने से पहले अपने बालों पर सीरम अप्लाई करें।

4. बाल यदि अधिक उलझे हैं, तो पहले इन्हें कंघी से सुलझाने की कोशिश करें। यदि नहीं सुलझे तो इसके लिए अपनी उंगलियों का प्रयास करें।

5. बाल झड़ने वाली कंघी को समय समय पर अच्छी तरह से साफ करें, ताकि इनमें गंदगी न फंसे।

6. बालों में कंघी करने के लिए लकड़ी के कंघे का इस्तेमाल करें, यह बालों को उलझने से रोकते हैं।

