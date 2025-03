सूखी-खुश्क त्वचा के लिए समझदारी से चुनें मॉइश्चराइजर, यहां हैं 5 बेस्ट विकल्प

त्वचा का रूखापन उस स्थिति में बढ़ने लगता है, जब स्किन अपनी नमी को खो देती है। मौसम की शुष्कता, कठोर साबुन, क्लीन्ज़र और सनबर्न समेत स्किन की ड्राईनेस के कई कारण है। अगर आप भी स्किन ड्राईनेस से परेशान है, तो त्वचा को मॉइश्चराइज़ करने के लिए इन विकल्पों को चुनें।

अधिकतर लोगों को हर पल ड्राई स्किन की समस्या का सामना करना पड़ता है। मौसम में आने वाले बदलाव और गलत स्किन प्रोडक्ट्स का चयन इस समस्या का कारण साबित होता है। इसका असर त्वचा के रंग, टैक्सचर और लचीलेपन पर भी दिखने लगता है। ऐसे में त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए मॉइश्चराइज़र का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद साबित होता है। क्रीमी और जेल फॉर्म में मिलने वाले मॉइश्चराइज़र स्किन की देखभाल में फायदेमंद साबित होते है। अगर आप भी स्किन ड्राईनेस से परेशान है, तो त्वचा को मॉइश्चराइज़ करने के लिए इन विकल्पों की करें खोज (5 Best moisturizer for dry and dull skin)।

ड्राई स्किन किसे कहते हैं (What is Dry skin)

त्वचा का रूखापन उस स्थिति में बढ़ने लगता है, जब त्वचा अपनी नमी को खो देती है। मौसम की शुष्कता, हयूमीडिटी और सनबर्न समेत स्किन की ड्राईनेस के कई कारण है। कठोर साबुन और क्लीन्ज़र जिनमें अल्कोहल या सुगंध होती है वे भी सूखापन बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्तए सोरायसिस, एक्जिमा और एटोपिक डर्माटाइटिस समेत त्वचा की स्थिति भी सूखापन और जलन का कारण साबित होती है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार रोजमर्रा की चीजें जैसे कि तन की दुर्गन्ध, साबुन का उपयोग करना, धूप, गर्मी और हार्श प्रोडक्ट्स का उपयोग करने से सूखापन बढ़ने लगता है।

1. बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम | हाइलूरोनिक एसिड | मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा.नूराइजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम | सेरामाइड्स से भरपूर

मॉइस्चराइजिंग क्रीम सूखी त्वचा और संवेदनशील त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। ऑयली स्किन की समस्या को हल किया जा सकता है। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और चिपचिपाहट व सुगंध से मुक्त पाई जाती है। इससे स्किन की नमी को रीस्टोर किया जा सकता है।

फास्ट एबजॉर्बशन

नॉन कॉमिडोजेनिक

स्मूद टैक्सचर

सुगंध से मुक्त

नॉन स्टिकी

क्यों खरीदें

24 घंटे के लिए त्वचा को हाइड्रेटेड और नरम बनाकर रखता है। त्वचा की परतों के माध्यम से हाइड्रिक प्रवाह की सुविधा देता है।

हाइलूरोनिक एसिड के एबजॉर्बशन को उत्तेजित करता है और त्वचा के लिए फायेदमंद है।

इलास्टीसिटी को मेंटेन रखता है और पूरी तरह से चिपचिपाहट से मुक्त माना जाता है। इससे त्वचा के टैक्सचर को मेंटेन रखा जा सकता है।

ग्लिसरीन और मिनरल फैटी एसिड की मात्रा त्वचा में बढ़ने वाले रूखेपन को करने में मदद करती है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

ग्राहकों को यह मॉइस्चराइजिंग क्रीम सूखी त्वचा और संवेदनशील त्वचा के लिए प्रभावी पाती है। वे अपनी त्वचा को चिकना, हाइड्रेटेड और नरम रखने की क्षमता की सराहना करते हैं।

क्यों न खरीदें

कई ग्राहक इसे ऑयली बताते हैं। उनकी राय इसके मूल्य, सुरक्षा और चिपचिपाहट पर भिन्न होती है।

2. डॉ. रेड्डीज वीनसिया मॉइस्चराइजिंग क्रीम | नॉन कॉमेडोजेनिक | एलोवेरा और विटामिन ई | नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट

सूखी से लेकर सामान्य त्वचा के लिए बॉडी और फेस क्रीम बेहद फायदेमंद है। इसमें एलोवेरा और विटामिन ई के गुण पाए जाते हैं। ये उत्पाद 24 घंटे तक हाइड्रेशन बनाए रखने का दावा करता है। ये न केवल नॉन कॉमेडोजेनिक है बल्कि नॉन ग्रीसी भी है। इसे रोजाना इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी और बेजान से मुलायम और चमकदार बन जाती है। ये एक नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है।

बॉडी और फेस क्रीम

नॉन कॉमेडोजेनिक

संवेदनशील त्वचा के लिए

एलोवेरा और विटामिन ई

नॉन ग्रीसी

100 ग्राम

क्यों खरीदें

ये क्रीम नॉन ग्रीसी है, जिससे चिपचिपाहट को दूर रखा जा सकता है ताकि आपकी त्वचा ताजा और हाइड्रेटेड रहे।

वीनसिया मॉइश्चराइज़र एक नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। इससे त्वचा की नमी बरकरार रहती है। गुणवत्ता बढ़ जाती है।

नॉन.ग्रीसी फ़ॉर्मूला से तैयार मॉइश्चराइज़र से त्वचा लंबे समय तक तरोताज़ा और पुनर्जीवित दिखती है।

ये पैराबेन मुक्त है, जिससे त्वचा के टैक्सचर में सुधार देखने को मिलता है।

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी.इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को मुक्त कणों के दुष्प्रभावों से बचाते हैं।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

ग्राहक पाते हैं कि त्वचा मॉइस्चराइज़र सूखी और संवेदनशील त्वचा के लिए प्रभावी और अच्छा है। वे कहते हैं कि ये उनकी त्वचा को हाइड्रेटेड और शांत करता है। उत्पाद पूरे दिन उनकी त्वचा को नरम और मुलायम महसूस कराता है।

क्यों न खरीदें

हालांकि, कुछ ग्राहक सील की गुणवत्ता को नापसंद करते हैं और चिकनाई के बारे में मिश्रित राय रखते हैं।

3. सेटाफिल डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन | नॉन ग्रीसी | खुशबू रहित | पैराबेन व सल्फेट मुक्त

ड्राई और संवेदनशील त्वचा के लिए सेटाफिल डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन बेहद फायदेमंद साबित होता है। इससे त्वचा हाइड्रेट रहती है और स्किन टैक्सचर में भी सुधार आने लगता है। इसमें शिया बटर, नियासिनमाइड, पैन्थेनॉल, ग्लिसरीन और सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्किन संबधी समस्याएं हल होने लगती हैं।

आसानी से एबजॉर्ब होना

नॉन ग्रीसी और टिकाउ

शिया बटर के साथ

पैराबेन व सल्फेट मुक्त

अल्ट्रा हाइड्रेटिंग गुण

सुगंध मुक्त

नॉन कॉमेडोजेनिक

30 ग्राम मॉइस्चराइज़र

क्या करें

सेटाफिल डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन सूखी त्वचा की रक्षा करता है और हाइड्रेशन को बढ़ाता है।

इसमें शिया बटर, नियासिनमाइड, पैन्थेनॉल, ग्लिसरीन और सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया गया है।

हाइड्रेटिंग लोशन पूरी तरह से पैराबेन और सल्फेट मुक्त है। इसके अलावा खुशबू रहित भी है। ये हाइपोएलर्जेनिक और नॉन कॉमेडोजेनिक है।

ये रूखी और संवेदनशील त्वचा को तीव्रता से हाइड्रेट करने में मदद करता है। गैर कॉमेडोजेनिक उत्पाद महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए बेहतर है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

ग्राहकों को त्वचा मॉइस्चराइज़र रूखी त्वचा के लिए प्रभावी लगता है, जो इसे रूखी और चिड़चिड़ी होने से रोकता है। वे इसकी गुणवत्ता और त्वचा की कोमलता की सराहना करते हैंए जिससे उनकी त्वचा चिकनी और पोषित महसूस होती है।

क्यों न खरीदें

हालाँकि, कुछ ग्राहकों की पैसे के मूल्य और खुशबू के बारे में मिश्रित राय है।

डॉट एंड की सेरामाइड्स मॉइस्चराइज़र | हाइलूरोनिक के साथ | तीव्र मॉइस्चराइजिंग | हाइड्रेटिंग फेस क्रीम

प्रोबायोटिक और चावल के पानी से भरपूर बैरियर रिपेयर क्रीम स्किन की शुष्कता को कम करके त्वचा के निखार को बढ़ाता है। सामान्य त्वचा और संवेदनशील त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। हाइड्रेटिंग फेस क्रीम से त्वचा को रिपेयर करने में मदद मिलती है। इससे स्किन मुलायम और हेल्दी बन जाती है।

शुष्क त्वचा के लिए

बैरियर रिपेयर क्रीम

हाइड्रेटिंग फेस क्रीम

प्रोबायोटिक सहित

डीप हाइड्रेशन करे प्रदान

100 ग्राम

क्यों खरीदें

सेरामाइड्स और हाइलूरोनिक हाइड्रेटिंग फेस क्रीम त्वचा को मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में फायदेमंद साबित होती है।

इसमें मौजूद सेरामाइड्स त्वचा की रक्षा करने और बैरियर मरम्मत में तेज़ी लाने में मदद करते हैं।

इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स के साथ त्वचा के लचीलेपन में सुधार करता है।

ये रूखी, असमान त्वचा की बनावट को चिकना करता है, जो गैर कॉमेडोजेनिक फ़ॉर्मूले से भरपूर है।

ये रूखी, असमान त्वचा की बनावट को चिकना करता है, जो गैर कॉमेडोजेनिक फ़ॉर्मूले से भरपूर है। लंबे समय तक स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रदान करता है। साथ ही सूजन, जलन और खुजली को शांत करता है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

ग्राहकों को ये मॉइस्चराइज़र रूखी त्वचा के लिए कारगर लगता है। यह त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाता है। साथ ही इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। उनमें से कई लोग इसकी गुणवत्ताए मूल्य और हल्के बनावट की सराहना करते हैं।

क्यों न खरीदें

हालाँकि, कुछ लोगों की त्वचा की सुरक्षा और तैलीयपन के बारे में मिली जुली राय है।

5. मिनिमलिस्ट 5 पर्सेंट मारुला ऑयल फेस मॉइस्चराइजर | हायलूरोनिक एसिड सहित | विटामिन ए और ई से भरपूर

हाइलूरोनिक एसिड के साथ मिनिमलिस्ट 5 पर्सेंट मारुला ऑयल फेस मॉइस्चराइजर स्किन को गहरा पोषण और हाइड्रेशन प्रदान करता है। ये पुरुषों और महिलाओं के लिए फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए और ई की खूबियां पाई जाती है। इससे त्वचा मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटिड रहती है। इससे त्वचा मुलायम और लचीली बनी रहती है।

5 पर्सेंट मारुला ऑयल

रूखेपन को करे दूर

इलास्टीसिटी करे मेंटेन

ओमेगा .9 फैटी एसिड

स्किन को रखे हाइड्रेट

हाइलूरोनिक एसिड

पुरुषों और महिलाओं के लिए

क्यों खरीदें

इस मॉइश्चराइज़र में 5 पर्सेंट मारुला ऑयल, ओमेगा 9 फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट की मात्रा पाई जाती है।

विटामिन ए और विटामिन ई के साथ गहराई से पोषण प्रदान करने के साथ त्वचा की मरम्मत करने में मदद करता है।

ये उत्पाद हाइड्रेशन के मामले में 24 घंटे के लिए त्वचा को मॉइस्चराइज्ड और नरम रखने का दावा भी करता है।

इससे त्वचा को चिकना, कोमल और आरामदायक बनाए रखा जा सकता है। कठोर एडिटिव्स से मुक्त है

क्या कहते हैं उपभोक्ता

ग्राहक सूखी त्वचा और संवेदनशील त्वचा के लिए इस मॉइस्चराइज़र को प्रभावी मानते हैं। इससे त्वचा हाइड्रेटिड बनी रहती है, जिससे त्वचा का लवीलापन बना रहता है और रूखेपन को कम किया जा सकता है।

क्यों न खरीदें

कुछ ग्राहक रिपोर्ट करते हैं कि यह उपयोग के बाद उनकी त्वचा को तैलीय या भारी महसूस कराता है। इसके मूल्य और खुशबू पर मिश्रित राय हैं।

