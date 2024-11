Sweet Potato for skin : कोलेजन बढ़ाती है शकरकंद, ग्लोइंग स्किन के लिए इस तरह करें इस्तेमाल

सर्दियों में त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और स्किन को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में शकरकंद आपका दोस्त बन सकता है। अब आप सोच रही होगी यह कैसे मुमकिन है? तो चिंता न करें आज हम आपको बताएंगे त्वचा के लिए शकरकंद के फायदे।

Published On: 23 Nov 2024, 08:00 am IST

ठंड कई सुपरफूड्स का मौसम है, उन्हीं में से एक है “शकरकंद” यानी कि स्वीट पोटैटो। यह बेहद स्वादिष्ट होते हैं और लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। शकरकंद में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो इन्हें सेहत के लिए बेहद खास बनाती है। पर क्या आपको मालूम है, शकरकंद आपकी त्वचा स्वास्थ्य के लिए लाजवाब साबित हो सकती है (Sweet Potato benefits for skin)।

सर्दियों में त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और स्किन को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में शकरकंद आपका दोस्त बन सकता है। अब आप सोच रही होगी यह कैसे मुमकिन है? तो चिंता न करें आज हम आपको बताएंगे त्वचा के लिए शकरकंद के फायदे (Sweet Potato for skin), साथ ही जानेंग इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है (how to use Sweet Potato for skin)।

जानते हैं त्वचा स्वास्थ्य के लिए किस तरह फायदेमंद होती है शकरकंद (Sweet Potato benefits for skin)

1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

शकरकंद में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विशेष रूप से इसमें बेटा कैरोटीन की मात्रा मौजूद होती है। केराटिनाइड फल एवं सब्जियों को नारंगी रंग प्रदान करता है, और हमारे शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में बदल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि प्रीमेच्योर एजिंग सहित तमाम अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है।

2. कॉलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा दे

शकरकंद विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो कोलेजन बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है, जो स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। जिससे की त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ एवं जवां नजर आती है। नियमित रूप से शकरकंद का सेवन करने से स्किन टेक्सचर को मेंटेन रखना आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये फाइन लाइंस और रिंकल्स के निशान को भी हल्का कर देते हैं।

3. एक सामान्य रहता है स्किन टोन

शकरकंद में मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन स्किन टोन को एक सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन ए स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देते हैं, जिससे कि डार्क स्पॉट, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करने में मदद मिलती है। स्वस्थ एवं रेडिएंट स्किन ग्लो के लिए अपनी नियमित डाइट में शकरकंद शामिल करें।

4. सन प्रोटेक्शन दे

शकरकंद में बीटा कैरोटीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में बदल जाते हैं। बायोटिक रिसर्च टुडे में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार विटामिन ए स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और त्वचा को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। शकरकंद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो सूरज की किरणों से होने वाले रेडनेस को कम करती है, और स्किन इरीटेशन से राहत प्रदान करती है।

5. त्वचा को रखे हाइड्रेटेड

शकरकंद में पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो आपकी त्वचा को पूर्ण रूप से हाइड्रेटेड रहने में मदद करती है। इतना ही नहीं स्वीट पोटैटो में पोटेशियम की गुणवत्ता मौजूद होती है, जो आपके शरीर में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखती है और आपकी त्वचा को स्वस्थ एवं ग्लोइंग बनाती है।

त्वचा के लिए इस तरह करें शकरकंद का इस्तेमाल (how to use Sweet Potato for skin)

1. स्वीट पोटैटो रेडिएंट स्किन फेस मास्क

एक चम्मच उबला हुआ मैश किया हुआ शकरकंद लें, उसमें एक चम्मच कोई भी दूध ऐड करें और साथ ही साथ एक चम्मच शहद मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर सभी ओर अच्छी तरह से अप्लाई करें और स्किन को कुछ देर तक मसाज दें। फिर 10 मिनट इन्हें लगा हुआ छोड़ दे, फिर हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

2. एंटी एजिंग स्वीट पोटैटो मास्क

एंटी एजिंग स्वीट पोटैटो मास्क तैयार करने के लिए एक चम्मच मैश किए हुए शकरकंद में दो से चार चुटकी अदरक, इलायची, लौंग और दालचीनी का पाउडर मिलाएं। इस मास्क को अपनी त्वचा पर सभी और अप्लाई करें और कुछ देर तक स्किन को मसाज देने के बाद सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें।

3. स्वीट पोटैटो सूप

आप घर पर आसानी से स्वीट पोटैटो सूप तैयार कर सकती हैं। शकरकंद को छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे अपनी अन्य पसंदीदा सब्जियां के साथ पकाएं। सभी सामग्री के पक जाने के बाद इन्हें ब्लेड करके एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। फिर इसमें क्रीम, कार्न स्टार्च और अपने पसंदीदा मसाले ऐड करें और इसे एंजॉय करें। इस प्रकार आप शकरकंद में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्राप्त कर सकती हैं, और अपनी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो बरकरार रख सकती हैं।

4. रोस्टेड स्वीट पोटैटो

स्वीट पोटैटो में मौजूद पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्राप्त करना है, तो इन्हें सीधे आंच पर रोस्ट करके नमक और अपने पसंदीदा हर्ब्स के साथ एंजॉय करें, आप चाहे तो इन्हें उबालकर भी खा सकती हैं।

यह भी पढ़ें : Sweet Potato Cutlet Recipe : विंटर सुपरफूड शकरकंद का लाभ लेना है, तो ट्राई करें टेस्टी और हेल्दी कटलेट रेसिपी