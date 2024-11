डैंड्रफ का कारण बन सकती हैं सर्दियों में की जाने वाली ये 4 हेयर केयर मिस्टेक्स, इनसे बचना है जरूरी

ठंड के मौसम में हम कई ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, जो स्कैल्प को डैंड्रफ के प्रति संवेदनशील बना देती हैं और डेंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। सर्दियों में दोहराई जाने वाली इन 4 गलतियों पर ध्यान देना जरुरी है।

सर्दियों में वातावरण और हवाओं में बढ़ता ड्राइनेस आपके बालों की सेहत को कई नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर इस मौसम स्कैल्प (scalp) की त्वचा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ (dandruff) का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियां शुरू होते ही आपको इसके प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि परेशानी ज्यादा न बढ़े। ठंड के मौसम में हम कई ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, जो स्कैल्प को डैंड्रफ के प्रति संवेदनशील बना देती हैं और डेंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है (mistakes that cause dandruff)। आज हेल्थ शॉट्स के साथ जानेंगे डैंड्रफ का कारण बनने वाले कुछ मिस्टेक के बारे में (mistakes that cause dandruff), जिनपर ध्यान दिया जाए तो सर्दियों में डैंड्रफ को बढ़ने से रोका जा सकता है।

इन 4 गलतियों से सर्दियों में बढ़ जाती है डेंड्रफ की समस्या (mistakes that cause dandruff)

1. स्कैल्प को ड्राई छोड़ना

ठंड के मौसम में जिस प्रकार आपके चेहरे, हाथ एवं पैरों की त्वचा ड्राई हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आपके स्कैल्प की त्वचा भी शुष्क हो जाती है। ऐसे में अपनी स्कैल्प स्किन की मॉइश्चर पर बिल्कुल भी ध्यान न देना डैंड्रफ का कारण बन सकता है। स्कैल्प ड्राइनेस डैंड्रफ को बढ़ा देती है, साथ ही खुजली का कारण बन सकती है। इस स्थिति में स्कैल्प स्किन संक्रमित हो सकती है।

परेशानी से बचने के लिए स्कैल्प की त्वचा को मॉइश्चराइज करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक से दो बार अपने स्कैल्प को ऑयल मसाज जरूर दें। आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा करने से न केवल ड्राइनेस कम होता है, बल्कि आपके स्कैल्प को पर्याप्त पोषण भी प्राप्त होता है। जिससे कि स्कैल्प की सेहत बनी रहती है।

2. गर्म पानी से सिर धोना

आमतौर पर महिलाएं सर्दियों में सिर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। गर्म पानी स्कैल्प से नेचुरल ऑयल छीन लेता है, और इसे अधिक ड्राई कर सकता है। जिसकी वजह से स्कैल्प पर ड्राई स्किन की एक परत चढ़ आ जाती है, जो समय के साथ डैंड्रफ में बदल जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा सामान्य पानी से हेड वॉश करने का प्रयास करें, क्योंकि गर्म पानी डैंड्रफ के साथ-साथ आपके बालों को भी संवेदनशील और कमजोरी बना सकता है।

3. लगातार सिर पर टोपी या स्कार्फ बांधे रखना

ठंड के मौसम में ड्राइनेस की वजह से डेंड्रफ का खतरा पहले से ही अधिक होता है। ऐसे में जब आप लगातार गर्म टोपी या मफलर पहने रहती हैं, तो इससे सिर का टेंपरेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। डैंड्रफ फैलाने वाले कीटाणु अक्सर गर्म वातावरण में पनपते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए घर के अंदर या कम ठंड वाली जगह पर लगातार टोपी पहनकर न रहे। आवश्यकता अनुसार अधिक ठंड होने पर ही टोपी या मफलर पहने।

4. डिहाईड्रेशन

ठंड के मौसम में लोगों को कम प्यास लगती है, साथ ही लोग अधिक सुस्त होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है और प्यास का अनुभव नहीं होता। कम पानी पीने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेशन डैंड्रफ का एक सबसे बड़ा कारण है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्कैल्प स्किन डिहाइड्रेटेड और ड्राई हो जाती है, ऐसे में डेंड्रफ की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

जानें ठंड के मौसम में डैंड्रफ से कैसे करना है बचाव

बालों और स्कैल्प पर तेल की मालिश करने से हाइड्रेशन बेहतर होता है, त्वचा में नमी बरकरार रहती है। वहीं स्कैल्प का रूखापन दूर होता है, इस प्रकार यह रूसी के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में काम करता है।

सैलिसिलिक एसिड रूखी और परतदार त्वचा से छुटकारा पाने में आपकी सहायक कर सकती है। सैलिसिलिक एसिड युक्त शैम्पू का उपयोग सर्दियों में रूसी के लिए उपचारात्मक माना जाता है।

नियमित रूप से अच्छी तरीके से स्कैल्प को शैंपू करने से डेंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, या इन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है।

गर्म पानी से स्कैल्प रूखा और परतदार हो जाता है। इसलिए सर्दियों में अपने बालों को धोने के लिए गर्म पानी का उपयोग करने से बचें।

तनाव के स्तर को कम करें, क्योंकि तनाव रूसी और बालों की अन्य समस्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है।

सर्दियों के दौरान रूसी को दूर रखने के लिए एक हेल्दी डाइट और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का प्रयास करें। इस प्रकार डैंड्रफ की समस्या को बढ़ाने से रोका जा सकता है।

