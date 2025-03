क्या गर्मियों में आपकी त्वचा खराब हो रही है? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे, मिनटों में मिलेगा नेचुरल निखार

गर्मियों में स्किन डैमेज (skin damage) का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी के चलते चेहरा टैन होने लगता है और स्किन काली और बेजान होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि गर्मियों में अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें।

26 Mar 2025

गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की समस्याएं भी लेकर आता है। तेज धूप के चलते डिहाइड्रेशन (dehydration) से लेकर हीट स्ट्रोक तक का खतरा गर्मियों में काफी ज्यादा होता है। स्किन को भी तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मियों के मौसम में स्किन अलग तरह की केयर मांगती है। इस मौसम में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग (summer skin care tips) बनाए रखने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है। गर्मियों के मौसम में छुट्टियों के चलते ज्यादातर लोग घूमने-फिरने भी जाते हैं, ऐसे में स्किन का ख्याल कैसे रखें, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। क्योंकि, तेज धूप के चलते सूर्य की किरणों से टैनिंग, सनबर्न (Tanning, sunburn) जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं कि गर्मियों में स्किन का ख्याल कैसे रखें (Summer skin care tips) और इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है।

डॉ. बरखा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, मेरठ कहती हैं- ‘गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना और धूल-मिट्टी के कारण त्वचा रूखी, काली और बेजान हो सकती है, जिससे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। त्वचा की देखभाल के लिए सबसे जरूरी है कि इसे हाइड्रेट रखा जाए। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, जिससे त्वचा अंदर से ग्लो करेगी और ड्राईनेस दूर होगी। स्किन को ठंडक देने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल करें, यह नेचुरल टोनर (natural toner) की तरह काम करता है। चेहरे पर टैनिंग से बचने के लिए दही और बेसन का फेस पैक लगाएं, जिससे निखार भी आएगा और टैनिंग भी दूर होगी।’

‘इसके अलावा एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, यह न सिर्फ जलन और खुजली को कम करता है बल्कि त्वचा को मॉइश्चराइज (moisturize) भी करता है। बाहर जाने से पहले अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ताकि सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा सुरक्षित रहे।

नींबू और शहद का मिश्रण चेहरे पर लगाने से त्वचा प्राकृतिक रूप से चमकने लगती है और दाग-धब्बे भी कम होते हैं। टमाटर का रस लगाने से भी सनबर्न और टैनिंग (Sunburn and Tanning) में राहत मिलती है। चेहरे की नमी बनाए रखने के लिए खीरा और पुदीने का रस लगाना फायदेमंद होता है, यह त्वचा को ठंडक भी देता है।

ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना न खाएं, (Do not eat fried and oily food) क्योंकि यह त्वचा पर मुंहासे और दाने पैदा कर सकता है। ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, जिससे त्वचा को नैचुरल ग्लो मिलेगा। अगर स्किन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और घरेलू उपायों के साथ सही स्किन केयर रूटीन अपनाएं।

गर्मियों में ऐसे रखें स्किन का ख्याल (Take care of your skin like this in summer)

गर्मियों में स्किन केयर सर्दियों की तुलना में काफी अलग होता है। बढ़ते तापमान के साथ-साथ चेहरे की देखभाल का तरीका भी बदलने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि गर्मियों में स्किन की देखरेख कैसे करें।

1.मुल्तानी मिट्टी (multani mitti)

मुल्तानी मिट्टी चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होती है, इससे चेहरे को ठंडक मिलती है और जलन की टैनिंग में भी राहत मिलती है। इसके लिए 2 चम्मच (multani mitti) मुल्तानी मिट्टी लें, इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल और गुलाब जल डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसे चेहरे पर अच्छे से लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें।

2.एलोवेरा जेल (Aloe vera gel)

चेहरे के लिए एलोवेरा जेल (Aloe vera gel) काफी फायदेमंद होता है, यह सनबर्न और चेहरे की जलन (Sunburn and facial irritation) से छुटकारा दिलाता है। इसके लिए ताजा एलोवेरा जेल निकालें और इसे चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट सूखने दें और फिर ठंडे पाने से धो लें।

3.केला और पपीता का फेस पैक (Banana and Papaya Face Pack)

केला और पपीता चेहरे के लिए लाभकारी होते हैं। इसका फेस पैक (Face Pack) बनाने के लिए पके केले और पपीता को एक कटोरी में ले लें, इसमें शहद मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। यह त्वचा को नमी देता है और चेहरे को नैचुरली ग्लोइंग (Naturally Glowing) बनाता है।

4.हाइड्रेट रहें (stay hydrated)

गर्मियों में सबसे जरूरी है अपने आप को हाइड्रेट रखें (stay hydrated), यह स्किन के लिए भी बेहद जरूरी है। भरपूर मात्रा में पीनी पीएं, फल खाएं और अपनी डाइट में छाछ, दही और सलाद का सेवन बढ़ाएं। इसके साथ-साथ नारियल पानी (coconut water) सहित अन्य हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स भी पी सकते हैं।

5.एक्सफोलिएट करें (Exfoliate)

गर्मियों में चेहरे को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार एक्सफोलिएट जरूर करें। इससे स्किन से डेड सेल्स (dead cells from the skin) हटती है और स्किन ग्लोइंग बनती है।

6.चेहरे को मॉइश्चराइज रखें (Keep your face moisturized)

गर्मी में चेहरे को मॉइश्चराइज रखें। अपने स्किन केयर में वॉटर बेस्ड मॉइश्चराइजर (Water Based Moisturizer in Skin Care) का इस्तेमाल करें, इससे चेहरा ऑइली और चिपचिपा नहीं होगा।

7.सन्सक्रीन का इस्तेमाल (Use of sunscreen)

बाहर निकलने से पहले सन्सक्रीन लगाना ना भूलें। भले ही आप अपनी कार में जा रहे हों, बादल हों या फिर इनडोर रहें। अपने चेहरे, गर्दन और हाथ पर सन्सक्रीन (Use of sunscreen) लगाने के बाद ही बाहर निकलें।

