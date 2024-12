Clogged Pores : ठंड में बंद पोर्स और एक्ने से बचाव में आपकी मदद करेंगे ये 6 टिप्स

डेड स्किन सेल्स और प्रदूषक कण जम जाते हैं। ऐसे में त्वचा पर मुंहासों (acne) का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं मुंहासों के साथ ही बंद पोर्स के आसपास सूजन और रेडनेस हो सकता है।

ठंड के मौसम में तापमान गिरने से त्वचा में कई सारे बदलाव आते हैं, विशेष रूप से त्वचा से नमी छिन जाती है और स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। ऐसे में त्वचा के पोर्स भी संकुचित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें डेड स्किन सेल्स और प्रदूषक कण जम जाते हैं। ऐसे में त्वचा पर मुंहासों (acne) का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं मुंहासों के साथ ही बंद पोर्स के आसपास सूजन और रेडनेस हो सकता है। वहीं बाद में ये त्वचा पर दाग और धब्बे छोड़ देते हैं (how to prevent clogged pores)। इन समस्याओं को अवॉइड करने के लिए अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें। यहां 6 खास टिप्स दिए गए हैं, जो बंद पोर्स की समस्या को ट्रीट करने में आपकी मदद करेंगे (how to prevent clogged pores)।

जानें सर्दियों में बंद पोर्स की समस्या को अवॉइड करने के टिप्स (how to prevent clogged pores)

1. क्लींजिंग

त्वचा से गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने के लिए दिन में दो बार सौम्य, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपनी त्वचा को अच्छी तरह क्लीन करें। अगर आपकी त्वचा तैलीय है, तो फोमिंग या जेल-आधारित क्लींजर का इस्तेमाल करें। वहीं ड्राई स्किन के लिए क्रीमी या हाइड्रेटिंग क्लींजर का इस्तेमाल करें। इस प्रकार पोर्स में गंदगी जमा नहीं होती और वे बंद नहीं होते।

2. टोनिंग

त्वचा को क्लीन करने के बाद आप इसे टोन करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा टोनर लगाएं जो आपकी त्वचा के pH को संतुलित कर सके और बची हुई अशुद्धियों को हटाने में आपकी मदद करे। यदि स्किन सेंसेटिव है, तो त्वचा के लिए उपयुक्त अल्कोहल-मुक्त फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करें। इस प्रकार आपके बंद पोर्स को खोलने में मदद मिलेगी।

हर मौसम में अपनी त्वचा को पूरी तरह से मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। इस प्रकार आपकी त्वचा पूरी तरह हाइड्रेटेड और पोषित रहती है। हमेशा अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए मॉइस्चराइज़र चुनें।

मॉइस्चराइज़र का बहुत अधिक इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह त्वचा को चिपचिपा बना सकती हैं और अंततः मुहांसे पैदा हो सकते हैं। इसके लेबल पर ‘नॉन-कॉमेडोजेनिक’ (ऐसा पदार्थ जो त्वचा के छिद्रों को बंद करने की क्षमता नहीं रखता) जैसे शब्दों का ध्यान रखें।

4. खुद को हाइड्रेटेड रखें

सर्दियों में हम सभी अक्सर अपना वॉटर इंटेक कम कर देते हैं। मुलायम और चमकदार त्वचा के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। त्वचा में हाइड्रेशन मेंटेन रहने से उसे सांस लेने में मदद मिलती है, जिससे ऑक्सीजन आपके शरीर के हर सेल्स तक पहुंचता है, जिसमें त्वचा की बाहरी परतें भी शामिल हैं। ड्राई स्किन वाले लोगों का पोर्स जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए स्किन हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है।

5. विटामिन सी की मदद लें

विटामिन सी सीरम ऑयली स्किन वालों के लिए मददगार साबित हो सकती है। यह पोर्स को बंद होने से बचाती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हुए इन्हें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। जबकि विटामिन सी सीरम हल्के और आम तौर पर वॉटर बेस्ड होते हैं। इसलिए इन्हें तैलीय त्वचा के लिए आदर्श माना जाता है।

संतरे के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं। वास्तव में, छिलकों में फलों से ज़्यादा विटामिन सी होता है। इन्हें ड्राई करें और इनका पाउडर बना कर इन्हें स्क्रब और मास्क के रूप में इस्तेमाल करें। ताज़े संतरे के छिलकों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें ओट्स और गुलाब जल मिलाएं। इस पैक को चेहरे पर अप्लाई करें, इससे पोर्स बंद नहीं होते और धीरे धीरे दाग-धब्बे भी कम होते जाते हैं।

6. सही खाना खाएं

त्वचा हो क्या हृदय आहार समग्र शरीर की सेहत को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर के अन्य अंगों में या पाचन क्रिया में रुकावट है, तो इसका असर त्वचा पर भी पड़ता है। अपने दैनिक आहार में ताजे फल, कच्चे सलाद, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज और दही को शामिल करें। ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करते हैं। रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पिएं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू का रस ऐड करें और सुबह सबसे पहले इसे पिएं।

