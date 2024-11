रूखी त्वचा का सबसे इफेक्टिव घरेलू नुस्खा है मलाई, जानिए इसके फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका

सर्दी में ड्राई स्किन वालों को रोजाना त्वचा पर मलाई लगनी चाहिए। ड्राइनेस कम करने के साथ इरिटेटेड स्किन को शांत करती है। जानें त्वचा पर इसके इस्तेमाल का सही तरीका।

अंदर क्या है त्वचा के लिए मलाई के फायदे

सर्दियों में मलाई के इस्तेमाल का तरीका

हम सभी के घरों में रोजाना दूध आता है और उसे उबालने के बाद जब वह ठंडा होता है, तो उसके ऊपर एक मोटी सी मलाई की परत जम जाती है। यह मलाई अपने अंदर हेल्दी फैट, लैक्टिक एसिड सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता समेटे होती है। इसे लोग घी या क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परंतु आप थोड़ी सी मलाई निकालकर रोजाना अपनी त्वचा पर लगना शुरू करें। यह आपकी त्वचा के लिए जादू साबित हो सकती है। विशेष रूप से ड्राई स्किन वालों को इसे रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए।

सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस दौरान शुष्क हवाएं त्वचा को बेहद ड्राई और रुखा बना देती हैं। ठंड के मौसम में जब त्वचा से मॉइश्चर छिन जाता है, तो त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है और आसानी से इरिटेट हो सकती है। ऐसे में प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर मलाई (malai benefits for skin) स्किन ग्लो बरकरार रखने में आपकी मदद कर सकती है (malai benefits for skin)। तो क्यों न इस सर्दी महंगी मॉइस्चराइजर क्रीम पर खर्च करने की जगह घर की ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाए। हेल्थ शॉट्स के साथ जानते हैं, मलाई के कुछ महत्वपूर्ण फायदे, साथ ही जानेंगे इन्हें स्किन पर अप्लाई करने का सही तरीका (how to use malai on skin)।

जानें त्वचा के लिए मलाई के फायदे (malai benefits for skin)

1. नेचुरल मॉइश्चराइजर है मलाई

ठंड के मौसम में त्वचा बेहद ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन होने लगता है। मलाई में कई हेल्दी फैट मौजूद होते हैं, जो एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करते हैं, और आपकी त्वचा को पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने में मदद करते हैं। मलाई त्वचा के भीतर गहराई तक प्रवेश करती है, स्किन सेल्स को अंदर से बाहर तक मॉइस्चराइज़ करते हुए और पर्याप्त पोषण देती है। रोजाना मलाई लगाने से ठंड के मौसम में त्वचा में नमी बरकरार रखना आसान हो जाता है।

2. टैनिंग कम करती है मलाई

मलाई में मौजूद प्रोटीन और ज़रूरी विटामिन नए स्किन सेल्स के निर्माण में मदद करते हैं। इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो त्वचा के ऊपर की गहरे रंग की परत को हटा देती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, मलाई सन बर्न को हल्का करने में भी कारगर है। स्किन टैन से छुटकारा पाने के लिए, मलाई को एक चम्मच नींबू के रस के साथ चेहरे पर लगाएं।

3. स्किन इरिटेशन को शांत करती है मलाई

सर्दियों में जब त्वचा ड्राई हो जाती है, तो वे अधिक संवेदनशील और इरिटेटेड रहने लगती है, साथ ही साथ त्वचा पर ड्राई पैचेज नजर आने लगते हैं। मलाई एक अद्भुत सामग्री है जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से आराम पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। यह रूखी त्वचा की समस्याओं से निपटने में मदद करती है और एक्जिमा को भी ठीक कर सकती है। यह त्वचा के रूखेपन के कारण होने वाली फटी एड़ियों को हिल करने में भी कारगर होती है। चिकनी और मुलायम एड़ियों के लिए नियमित रूप से अपनी एड़ियों पर मलाई अप्लाई करें।

4. नेचुरल क्लींजर के तरह इस्तेमाल करें

मलाई एक शक्तिशाली क्लींजर के रूप में काम करती है। यह त्वचा के बंद पोर्स को क्लियर करने में मदद करती है और त्वचा में मौजूद गंदगी से छुटकारा दिला सकती है। फोर्स में जमी गंदगी के कारण होने वाले एक्ने, पिंपल और रैशेज को कम करने में यह बेहद प्रभावी रूप से कार्य करती है।

5. सर्दियों में भी त्वचा को दे प्राकृतिक निखार

मलाई में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि हेल्दी फैट और विटामिन त्वचा को पल भर में चमकदार बना सकते हैं। यह स्किन मॉइश्चर को बनाए रखती है, जिससे की त्वचा मुलायम नजर आती है। मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड स्किन प्राकृतिक रूप से ग्लो करती है।

इन 4 तरह से फायदेमंद है सर्दियों में मलाई का इस्तेमाल (how to use malai on skin)

1. हल्दी मलाई फेस पैक

एक चम्मच मलाई में एक चुटकी हल्दी डालकर इन्हें अच्छी तरह मिला लें और अपनी त्वचा पर सभी ओर अप्लाई करें। आप चाहे तो इससे अपने गर्दन, हाथ एवं पैरों पर भी मसाज कर सकती हैं। इन्हें लगाने के बाद त्वचा को 5 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद इन्हें 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। आखिर में सामान्य पानी से त्वचा को साफ कर लें। यदि हल्दी आपकी त्वचा को सूट करती है, तो इसे एक दिन बीच करके लगाएं।

2. मलाई और शहद से बना फेस पैक

मलाई और शहद का कंबीनेशन आपकी त्वचा के लिए कमाल कर सकता है। इसके लिए आपको एक चम्मच मलाई में आधा चम्मच शहद मिलना है, और इसे अपनी त्वचा पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें। फिर त्वचा को कुछ देर मसाज दें और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दें आखिर में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें।

3. मलाई स्क्रब

सर्दियों में त्वचा को एक्सफोलिएट करने से त्वचा अधिक ड्राई हो जाती है, इसलिए कम फ्रिक्वेंटली एक्सफोलिएशन करने की सलाह दी जाती है। जब आप मलाई और कॉफ़ी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री की मदद से अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करती हैं, तो त्वचा में नमी बरकरार रहती है। साथ ही साथ आपके डेड स्किन सेल्स भी निकल आते हैं।

इसे आजमाने के लिए काफी और मलाई को एक साथ मिला लें, और अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से 5 मिनट तक स्क्रब करें। उसके बाद त्वचा को सामान्य पानी से क्लीन कर लें। एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए हफ्ते में इसे एक बार दोहरा सकती हैं।

4. फटी एड़ियों पर भी लगाएं मलाई

यदि सर्दियों में आपकी एड़ियां फट जाती हैं, तो इस स्थिति में मलाई आपकी मदद कर सकता है। अपनी एड़ियों पर मलाई लगाकर मसाज करें। इससे आपकी एड़ियां मुलायम होती है, और उनके बीच के दरार भी जल्दी भर जाते हैं।

