Dr Syamasis Bandyopadhyay is a senior rheumatologist based in Kolkata with over 30 years of clinical experience in diagnosing and treating rheumatic, musculoskeletal, and autoimmune conditions. He holds prestigious qualifications, including MD (Medicine), MRCP (UK), CCST (UK), and FRCP (Edinburgh), reflecting his strong academic and clinical expertise. Currently practising at Apollo Hospitals, Dr Bandyopadhyay is known for his patient-centric approach and emphasis on holistic, multidisciplinary care.