 scorecardresearch
Expert Share
Sana Ahmed Sayyad

Dr Sana Ahmed Sayyad

Orthopedics
  • Expert DegreeOrthopaedic Surgeon
  • Expert Experience14+ years of experience
Overview Articles by Expert

About

Dr Sana Ahmed Sayyad, Consultant Orthopaedic Surgeon, I Shoulder & Knee Specialist I (Indian Board Certified), Mbbs, D’ortho, Dnb Ortho, Fict (Complex Trauma), Fpas, FJIR (Robotics), Fiasm (Sports Med), Fass (Advanced Shoulder, South Korea). He is particularly recognised for his work in shoulder arthroscopy, shoulder dislocations, knee ligament reconstruction, sports injury management, and robot-assisted knee replacements, making him a sought-after specialist for both athletes and patients with degenerative joint conditions.

Articles by Dr Sana Ahmed Sayyad

No Posts available.

Medically Reviewed by Dr Sana Ahmed Sayyad