Dr Sana Ahmed Sayyad, Consultant Orthopaedic Surgeon, I Shoulder & Knee Specialist I (Indian Board Certified), Mbbs, D’ortho, Dnb Ortho, Fict (Complex Trauma), Fpas, FJIR (Robotics), Fiasm (Sports Med), Fass (Advanced Shoulder, South Korea). He is particularly recognised for his work in shoulder arthroscopy, shoulder dislocations, knee ligament reconstruction, sports injury management, and robot-assisted knee replacements, making him a sought-after specialist for both athletes and patients with degenerative joint conditions.