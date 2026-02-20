Dr Hetashvi Gondaliya is a consultant endocrinologist with expertise in both adult and pediatric endocrine disorders. Her clinical focus includes young-onset diabetes, thyroid disorders and cancer, adrenal and pituitary diseases, PCOS, infertility, bone health, and cardiovascular endocrinology. Skilled in thyroid ultrasonography and nodule risk stratification, she combines clinical excellence with a compassionate, patient-centred approach. Actively involved in research, she has presented several papers at national endocrinology conferences.